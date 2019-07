Fotogaleria

A devastação e o combate às chamas em Vila de Rei e Mação

22 jul, 2019 - 11:29

Os distritos de Castelo Branco e Santarém, afetados pelas chamas que deflagram desde sábado, estão em risco máximo de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 39 graus durante a tarde desta segunda-feira. De acordo com a Proteção Civil, as frentes de Vila de Rei e de Mação estão 90% dominadas. A preocupação está agora no risco de reacendimento. No local ainda se encontram mais de mil operacionais.