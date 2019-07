​Obras no aeroporto Francisco Sá Carneiro. “Um remendo de 15 milhões”

Veja também:

“Um remendo de 15 milhões”. A Associação de Pilotos de Linha Aérea (APPLA) resume assim a intervenção anunciada pela ANA/Vinci no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. O objetivo da obra é ampliar o taxiway paralelo, a pista que permite aos aviões dirigirem-se rapidamente ao terminal, mas a obra não prevê um taxiway na extensão da pista principal, o que para os pilotos “não resolve os problemas de operacionalidade do segundo aeroporto do país”.



Em entrevista à Renascença, o comandante José Estima, da APPLA, alerta que sem um rápido acesso ao terminal, o aeroporto Francisco Sá Carneiro “perde, a cada dez minutos, quatro ou cinco movimentos (aterragens ou descolagens)”.

José Estima afirma que a configuração do aeroporto do Porto “foi abandonada na Europa há mais de 25 anos” e dá o exemplo de outras pistas europeias, como Bilbao ou Alicante, onde uma empresa “low cost” opera centena de movimentos por dia, graças a “uma configuração moderna feita há mais de 15 anos”.

O problema vai agravar-se com início da operação da Emirates no segundo aeroporto do país. A APPLA alerta também para os danos na economia da região Norte e estranha o silêncio de políticos e empresários da região numa altura em que o turismo cresce a um ritmo acelerado.

Como classifica a intervenção que está a ser feita no aeroporto Francisco Sá Carneiro?

A associação está extremamente desiludida com a ANA/Vinci porque, mais uma vez, vai ser feito um remendo, um pequeno remendo, que vai custar uma fortuna aos cofres da Ana/Vinci e, consequentemente, aos cofres do Estado, para em nada melhorar a operacionalidade do aeroporto. Gostaria de tranquilizar as pessoas dizendo que se trata de um aeroporto seguro, mas esta obra em nada melhora a operacionalidade, não traz futuro

Porquê?

O prolongamento do taxiway paralelo em relação à pista deveria ser exatamente do mesmo tamanho. Para quê? Para que os aviões possam sair do seu estacionamento paralelos à pista até perto da posição onde vão descolar, permitindo que um avião que esteja a aterrar o possa fazer quando outro aparelho se prepara para a descolagem.

No caso do aeroporto Francisco Sá Carneiro existe uma configuração que foi abandonada na Europa há mais de 25 anos. Vejamos aeroportos como o de Valência, Alicante, Bilbao, Genebra, Stanstead (Londres) que tem uma empresa “low cost” que opera centena de movimentos por dia, apresentam uma configuração moderna feita há mais de 15 anos. Numa configuração de vento sul, em que os aviões têm que descolar para sul, são obrigados a entrar na pista que está em uso e por isso vão ocupar tempo de operação.

Ou seja, como o taxiway não tem o comprimento da pista principal, as aeronaves têm que fazer movimentos demasiado prolongados e isso retira operacionalidade ao aeroporto.

É exatamente o que acabou de dizer. A operacionalidade de uma pista de qualquer aeroporto é medida pelo número de movimentos. Movimentos, entenda-se, são aterragens e/ou descolagens durante uma hora. Sem dúvida que o aeroporto melhorou desde a última obra, mas não entendemos porque razão ao fazer uma nova intervenção, quase duas décadas depois, vão ser feitos apenas 250 a 300 metros de taxiway. Trata-se de um prolongamento baseado num estudo que a ANA/Vinci não mostra a ninguém, não explica a ninguém. O que pergunto, como membro da direção da Associação de Pilotos de Linha Aérea, é por que razão as entidades políticas, as forças vivas do Norte, os empresários não questionam isto?

A ANA/Vinci, como qualquer outra empresa que gere aeroportos, e a responsabilidade também é do Estado, tem de criar infraestruturas modernas. O que me ocorre perguntar é: por que razão a Emirates começa agora a voar para o Porto? Pelos lindos olhos do Porto? Pela grande operacionalidade do aeroporto do Porto? Claro que não. Toda a gente sabe que a Emirates, que tem aviões de grandes dimensões, vem para o Porto porque o aeroporto de Lisboa está totalmente saturado.

E a chegada de aviões de grandes dimensões, e uma vez que do seu ponto de vista esta obra nada resolve, será um fator a reduzir, ainda mais, a operacionalidade do aeroporto do Porto?

Claro. Para ter uma ideia, a pista que opera mais durante esta altura do ano é a que está apontada de sul para norte. Um avião de grande porte que aterre nesse sentido terá que ir até ao final da pista para dar a volta, fazendo 180 graus, como se fosse uma inversão de marcha numa autoestrada, e voltar para trás durante cerca de 10 minutos até sair da pista. No total, desde o momento em que toca no solo, estamos falar de uma manobra de mais de 10 minutos

Isso impede quantos movimentos? Quantas aterragens e descolagens?

Seguramente umas quatro ou cinco.

E as saídas do taxiway são funcionais?

Essa é uma questão sobre a qual falamos e a Associação de Controladores de Tráfego Aéreo fez um estudo apresentado a todas entidades políticas e empresariais do Norte. Vou dar um exemplo: imagine que vamos de carro na autoestrada do Porto para Lisboa e a saída para Leiria é a 90 graus. O que tem de acontecer ao nosso automóvel? Temos de reduzir a velocidade a 30 ou 20 quilómetros/hora, quase parar em plena autoestrada para sair. No aeroporto Francisco Sá Carneiro na pista apontada a norte é pior, as saídas são a 40, 45 graus para trás. É um absurdo. Os aviões têm que parar para saírem da pista, mesmo os de pequeno porte. É uma coisa absurda, estas obras não têm lógica.

Consegue encontrar uma razão para um investimento tão elevado, quase 15 milhões, para prolongar um taxiway que fica aquém do necessário?

A Associação de Pilotos não quer criar polémicas. As razões terão que ser esclarecidas pela tutela e pela ANA/Vinci. Os pilotos que pertencem à nossa associação voam para qualquer aeroporto que possa funcionar. O que nós dizemos é que, do ponto de vista regional e nacional, esta obra é mais um erro, é mais um remendo. A razão pela qual estão a fazer mais um remendo no segundo aeroporto do país, numa zona extremamente industrial, com o turismo a crescer a um ritmo acelerado, não somos nós que temos de esclarecer. Essa polémica não é para nós

Mas, do seu ponto de vista, a configuração do aeroporto Francisco Sá Carneiro prejudica economia da região?

Não há dúvida, não há dúvida. Pergunto: se houvesse um taxiway paralelo, saídas rápidas de pista, uma plataforma de estacionamento com o dobro do tamanho e que tivesse sido contruída há 15 anos e que teria tido um custo 10 vezes inferior, a Emirates já cá estava? A Qatar Airlines já teria vindo? A Singapore Airlines já teria vindo? Acho que sim. À ANA/Vinci não compete abrir linhas, nem voos. Isso é competência das companhias aéreas. Se tiver um determinado produto, vou escolher a área que melhores condições apresentar para eu exercer a minha atividade.

O aeroporto Sá Carneiro não é atrativo para as grandes companhias?

Claro que não. Sobretudo paras as empresas de longo curso, que usam aparelhos maiores, não é, realmente, um aeroporto tão atrativo como outros. É atrativo para a Emirates apenas e só porque o aeroporto Humberto Delgado está saturado. Repare que várias empresas reclamam há anos, junto da ANA/Vinci, das condições insuficientes de todos os aeroportos em Portugal.

Eu estive ligado às primeiras obras do aeroporto Francisco Sá Carneiro e o orçamento inicial era de 78 milhões de euros. O Tribunal de Contas validou as contas, anos depois, num valor de mais de 700 milhões de euros. O orçamento do taxiway paralelo, a valores de 2002, era de meio milhão de euros. É escandaloso o que deixamos de fazer a custo tão baixo, a troco não sei de quê. Não consigo entender. Do ponto de vista de crescimento do Norte, é escandaloso o silêncio das forças políticas e de quem deve defender a região.