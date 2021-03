Do "apocalipse" à exaustão Retratos de um ano na linha da frente da pandemia

Oito profissionais de saúde fazem o balanço do primeiro ano no combate à pandemia de Covid-19. Todos trabalham em serviços que estiveram à beira da rutura. Falam de um cansaço que vai demorar a passar e até de stress pós-traumático, mas são unânimes no orgulho que têm sobre a resposta dada.

Inês Rocha