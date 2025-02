"Emilia Pérez". Filme mais nomeado para os Óscares renega atriz principal depois de declarações polémicas

Netflix remove atriz da campanha dos Óscares

A reação da artista não ficou por aí. Sem qualquer coordenação com a Netflix - que promove a campanha promocional e distribuição mundial do filme - Karla Sofía Gascón deu uma entrevista de quase uma hora à CNN espanhola em que recusou as acusações de racismo e alegou estar a ser alvo de uma campanha de ódio.

A atriz espanhola, que é uma mulher transgénero, garantiu ser solidária com os desafios que outras minorias enfrentam e manifestou "as mais sinceras desculpas a quem possa ter sido ofendido pela forma como me posso expressar no passado, no presente e no futuro". A entrevista não convenceu e as reações nas redes sociais foram amplamente negativas. Nos bastidores, a indústria especializada refere que houve grande choque e desconforto pelo facto de Karla Sofía Gascón ter reagido à polémica sem ter avisado ninguém da equipa de "Emilia Pérez".

Um dos momentos mais criticados da entrevista foi quando a atriz espanhola disse que não podia ser racista, pois trabalhou com Zoë Saldaña durante a rodagem do filme. E foi, precisamente, a atriz com ascendência porto-riquenha e dominicana, que também está nomeada para os Óscares e é apontada como favorita na categoria de Melhor Atriz Secundária, a primeira pessoa a condenar publicamente Karla Sofía Gascón.

"Estou muito triste e desapontada. Não apoio ódio ou racismo contra qualquer grupo. É isso que defendo", referiu, questionada pelos jornalistas sobre o tema.

Esta semana, a Netflix lançou novas imagens a promover o filme na campanha até aos Óscares e, notavelmente, não faz qualquer referência a Karla Sofía Gascón, focando-se apenas no resto do elenco. Segundo o "The Hollywood Reporter", há uma enorme tensão entre a equipa da atriz espanhola e a empresa de streaming e as duas partes estão de comunicações praticamente cortadas.