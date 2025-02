Maria Teresa Horta, a escritora "feminista antes do tempo"

Maria Teresa Horta, que morreu esta terça-feira aos 87 anos, nasceu a 20 de maio de 1937 numa família da aristocracia portuguesa, estudou no Liceu D. Filipa de Lencastre e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A vida e obra ficaram marcados pelas "Novas Cartas Portuguesas", um livro escrito com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa para denunciar o regime do Estado Novo, e cujo mote é dado por um episódio de violência.

A poesia de Maria Teresa Horta já era, antes da Revolução dos Cravos, "completamente inovadora", diz Patrícia Reis, "quase chocante". "Faz com que o regime apreenda as suas obras, faz com que leve uma sova na rua por duas homens, que é o que dá o mote para as Novas Cartas Portuguesas", explica a autora, considerando que Maria Teresa "paga o preço de não se calar, de dizer exatamente aquilo que pensa, de dizer exatamente aquilo que quer escrever". Algo de que "nunca abdicou".

O livro, publicado em 1972, foi rapidamente censurado pelo regime com uma acusação de pornografia e atentado ao pudor, mas o envio da obra para França deu ao livro, e à detenção das "Três Marias", reconhecimento internacional. Esse reconhecimento atravessou o Atlântico, e a detenção foi até o tema da primeira Conferência Internacional Feminista de Planeamento, nos Estados Unidos da América (EUA), em junho de 1973.

"Ela foi prejudicada por ser feminista antes do tempo", realça. "Agora o feminismo está na moda, já nem sequer é uma questão de género, é uma questão do ser humano, é uma questão de inteligência", enquanto "antes do 25 de Abril a vida das mulheres era verdadeiramente triste em termos de oportunidades, de reconhecimento, de validação, de liberdade e autonomia corporal, e não mudou muito do dia 25 de Abril para o dia 26".

Antes de tudo isso, Maria Teresa Horta estreou-se na poesia com o livro "Espelho Inicial", em 1960, publicando outras oito obras de poesia e uma obra de ficção antes das "Novas Cartas". Seguiram-se 21 livros de poesia, como o "Minha senhora de mim" - que coloca a mulher como centro da narrativa e da relação com o homem - e oito livros de ficção, com o último, "Meninas", publicado em 2014.