"O Brutalista". Um épico de três horas e meia sobre a faceta sombria do sonho americano

"O Brutalista" chega esta quinta-feira em Portugal, depois de quatro meses de antecipação, muitos elogios por parte da crítica especializada e vários prémios conquistados. Trata-se da terceira longa-metragem de Brady Corbet - ator que, entretanto, seguiu a carreira de cineasta - que segue a história fictícia de um arquiteto judeu que sobrevive ao Holocausto e procura uma nova vida nos Estados Unidos da América no pós-guerra. A narrativa, contada num formato épico de três horas e meia de duração - que inclui um intervalo de 15 minutos integrado no próprio filme - e dividida por uma abertura, duas partes e um epílogo, mostra a vida de László Tóth por Filadélfia, as dificuldades que encontra para se conseguir sustentar e um acordo que acaba por fazer com um magnata que coloca em cheque a sua integridade. É uma análise crua ao lado mais sombrio e menos romantizado do conceito de "Sonho Americano": a promessa de uma vida melhor que motiva muitos a emigrar, até aos dias de hoje, para os Estados Unidos. O filme teve a sua estreia no Festival de Veneza a 1 de setembro e, instantaneamente, recebeu aclamação da crítica especializada. Brady Corbet venceu o Leão de Prata na categoria de Melhor Realização, tratando-se do primeiro de muitos reconhecimentos que o filme iria acolher. Nos Globos de Ouro venceu três prémios nas categorias de Drama, incluindo o de Melhor Filme e é apontado como um dos grandes candidatos à vitória dos Óscares. O elenco é expansivo e cheio de talento. Adrien Brody assume o papel principal, contracenando com Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Stacy Martin, Emma Laird, Jonathan Hyde e Alessandro Nivola. Para capturar a estética dos anos 50, em que decorre grande parte da ação, o filme foi gravado em VistaVision, uma película criada pela Paramount em 1954 para obter melhor resolução de imagem do formato fílmico de 35 mm.

O que é um "brutalista"? O título do filme usa uma palavra que pode parecer estranha ou pouco usual, mas que nada tem a ver com questões comportamentais ou de caráter. Na verdade, trata-se de um adjetivo associado a um estilo arquitetónico. O Brutalismo é uma tendência da arquitetura que surgiu no início do século XX e tornou-se bastante popular entre as décadas de 50 e 70 - precisamente o período retratado na longa-metragem. Trata-se de um estilo que é marcado pelo uso do betão, sem qualquer tipo de revestimento ou pintura que possa florear a superfície dos edifícios, que são construídos em volumes maciços e com estruturas e formas funcionais e bastante geométricas. De facto, brutalismo deriva de "brut" - palavra francesa para "bruto" -, mas associada ao aspeto e ar imponente dos edifícios concebidos dentro deste estilo. A personagem principal do filme, László Tóth, é um arquiteto que, ao longo do filme, desenvolve obras dentro desta tendência artística.