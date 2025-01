DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Bad Bunny canta a resistência latina de Porto Rico

A capa do álbum, um quintal cheio de bananeiras e duas cadeiras Monobloc ao centro, representam o quotidiano nos países da América Latina, onde os modelos de plástico estão nos bares, restaurantes, cafés e nas casas.

Além disso, no YouTube, todas as faixas vêm acompanhadas por um texto escrito pelo historiador Jorell Meléndez Badillo, especialista na história de Porto Rico. Na música "LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, a imagem conta a história do sapo Concho da espécie Coquíes.

"Ainda que não exista em muitos lugares fora de Porto Rico, o sapo também existe nas ilhas do Havai. O Havai é colonizado pelos Estados Unidos em 1898, no mesmo ano em que invadem Porto Rico", conta o historiador, enquanto Bad Bunny canta sobre como transformaram o Hawaii e as especies que ali viviam: "Eles querem tirar meu rio e também a praia / eles querem meu bairro e que seus filhos vão embora / não, não deixe cair a bandeira ou esqueça as cantigas / não quero que façam com você o que aconteceu ao Havai".