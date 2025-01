Quatro anos depois, Eça de Queiroz chega ao Panteão com a família dividida

Como serão as cerimónias?

Esta quarta-feira, as cerimónias começam em frente à Assembleia da República, às 9h00 com a Banda da GNR. Na escadaria do Parlamento estarão representantes da Assembleia da República e respetivos grupos parlamentares. Será tocado o hino nacional em frente à urna que será coberta pela bandeira nacional.

Depois a urna segue em cortejo, com escolta de honra a cavalo, até ao Panteão Nacional. Na cerimónia marcam presença o o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

No interior do Panteão será interpretado o hino pelo maestro João Paulo Santos, cantado pela soprano Sara Braga Simões, do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Depois do elogio fúnebre que está a cargo de Afonso Reis Cabral, seguem-se leituras de excertos de textos de Eça de Queiroz de obras como “As Farpas”, “A Europa” ou “Notas Contemporâneas”. Haverá também espaço à leitura de fragmentos de “O Crime do Padre Amaro”, entre outras obras.

Estão ainda previstos discursos de Aguiar-Branco e Marcelo Rebelo de Sousa, que serão intercalados com momentos musicais e leituras de excertos de obras como “Os Maias” ou “A Cidade e as Serras”.

Eça de Queiroz morreu há 125 anos, em Paris, a 16 de agosto de 1900. Foi então sepultado em Lisboa, mas, em 1989, os seus restos mortais foram transportados do Cemitério do Alto de São João, para um jazigo de família, no cemitério de Santa Cruz do Douro, em Baião, distrito do Porto, onde esteve até agora.