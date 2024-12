Lotaria de Natal. Quais são as probabilidades e os números favoritos dos portugueses?

Quais são as probabilidades de vencer o 1.º prémio?

As probabilidades são de 0,0001%, já que apenas um número de 00.000 a 99.999 será contemplado com o prémio máximo. Em comparação, as chances de jackpot são 1.400 vezes maiores que as do Euromilhões, onde apenas uma chave em 140 milhões é vencedora.

Para ter direito ao total do 1.º prémio dos 12,5 milhões de euros da Lotaria de Natal, será necessário comprar as 10 séries do mesmo número, ou seja, gastar 750 euros nas 50 frações correspondentes.

Mesmo gastando este dinheiro, a probabilidade de vencer os 12,5 milhões é cinco vezes maior do que a de vencer o Euromilhões.

O segundo e o terceiro têm a mesma probabilidade que o 1.º prémio, enquanto os bilhetes imediatamente antes ou depois são também premiados, assim como os números com os mesmos três primeiros dígitos e os números com os mesmos dois últimos dígitos que os bilhetes premiados com 12,5 milhões, 2,5 milhões e 1,25 milhões de euros.

Além disso, a probabilidade de vencer qualquer prémio também é maior: na lotaria portuguesa, uma em cada três pessoas recebem prémio ou reembolso; no jogo europeu, tal só acontece num em cada 13 apostadores.

Na Lotaria de Natal, das cinco milhões de frações distribuídas, a lotaria contempla 1,64 milhões de frações premiadas.