Taylor Swift bilionária, Ronaldo no YouTube e um meteoro. O que ficou viral nas redes sociais em 2024?

Como descrever o ano 2024? Eleições em todo o mundo, que mobilizaram quase metade da população mundial, guerras que se afiguram intermináveis, catástrofes naturais destruidoras, escândalos de abusos. No meio de tudo isto, mais uma vez, a Internet e sobretudo as redes sociais, foram o palco de momentos e personagens memoráveis — para o bem e para o mal —, que invadiram os nossos ecrãs, vezes e vezes sem conta. Afinal, o que ficou viral em 2024? A Renascença reuniu 12 momentos que conquistaram a atenção dos cibernautas neste ano que está quase quase a terminar. 1. Azul, rosa, verde... o céu em Portugal iluminou-se várias vezes. E a terra tremeu também E em 2024 fez-se luz! Os portugueses foram surpreendidos ao olhar para o céu de Portugal, mais do que uma vez este ano. Foi em maio que uma bola de fogo azul, avistada em diversas zonas do país, iluminou a noite escura. O fenómeno, quase cinematográfico, tornou-se viral pela grandiosidade do clarão intenso que muitos portugueses conseguiram captar através das câmaras dos telemóveis. Nas redes sociais surgiram as questões: foi um meteoro? Um meteorito? Um bólide? E, afinal, o que é o quê?

Clarão iluminou o céu de Portugal em maio

O mesmo fenómeno natural aconteceu várias vezes em 2024, uma das últimas em dezembro, mas nenhuma teve nos "espectadores" o mesmo impacto que aquela luz brilhante trouxe em maio – e que levou até uma jovem portuguesa, de 19 anos, a ter milhões e milhões de visualizações pelo vídeo que captou em direto, partilhado até pelo ator Will Smith.

Também em maio e mais tarde, em outubro, foi a vez das auroras boreais pintarem os céus de rosa e roxo. Imagens destes fenómenos naturais, que fascinaram pela sua raridade no céu português, foram partilhadas inúmeras vezes nas redes sociais.

Embora a surpresa colorida que o céu trouxe ao território português, um dos momentos mais marcantes do ano — pelo menos no que toca a fenómenos naturais —, aconteceu a 26 de agosto, quando um sismo de 5.3 na escala de Richter acordou milhares de pessoas, ainda de madrugada. Nas redes sociais, houve quem partilhasse imagens do momento, captadas sobretudo por câmaras de videovigilância. Mas, depois do susto, criatividade não faltou para que os utilizadores começassem a partilhar "memes" da situação.

2. Imigrantes comem cães e gatos? Trump diz que sim e a Internet faz músicas Foi no debate com Kamala Harris, um mês antes da eleições presidenciais norte-americanas, que Donald Trump acusou os imigrantes haitianos de "comer os cães e os gatos, estão a comer os animais de estimação dos habitantes". A acusação teve por base um rumor que circulava nas redes sociais e que foi impulsionada por J.D. Vance, vice de Trump, e que foi desmentida tanto pelo governador do estado do Ohio, um republicano, como pelo presidente da câmara de Springfield. A Internet, claro, não perdoou e transformou as declarações polémicas do agora Presidente dos Estados Unidos, em músicas e danças — ao mesmo tempo que os animais se mostravam “assustados”.

3. P. Diddy fez Hollywood e as redes sociais “abanarem” com um escândalo de abusos Foi em setembro que o público ficou a saber que o rapper e influente empresário norte-americano Sean "Diddy" Combs, conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, tinha sido detido, num grande escândalo de abusos sexuais. Inicialmente foi acusado de crimes como tráfico sexual, abusos sexuais e extorsão, mas o alvoroço à volta da sua detenção abriu uma caixa de pandora, que fez várias mulheres e homens, incluindo menores de idade, a alegarem agressões sexuais por parte do músico.

O escândalo levou a que muitos famosos vissem o seu nome associado a teorias de que ou eram cúmplices ou vítimas das chamadas "Freak Offs", festas em que o empresário induzia mulheres e homens a performances sexuais drogadas, por vezes com dias de duração, e que seriam filmadas não só para seu entretenimento posterior como para chantagear os participantes.

Vários músicos como Beyoncé, Jay Z, Jennifer Lopez ou Justin Bieber, que tiveram uma relação próxima com o rapper, foram alvo da imprensa norte-americana, mas sobretudo das redes socais, surgindo dúvidas se estes artistas teriam conhecimento do comportamento de P. Diddy.

Já em dezembro, Jay-Z, músico e um dos melhores amigos do rapper e também marido de Beyoncé, foi acusado formalmente de ter violado, juntamente com Puff Daddy, uma rapariga de 13 anos em 2000, algo que já veio a público negar. Depois de ver rejeitada pela terceira vez o pedido de fiança, por sério risco de adulteração de testemunhas e provas, P. Diddy deverá então ir a julgamento em maio do próximo ano. 4. Caso polémico dos irmãos Menendez volta à esfera pública

Foi em 1989, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, que os irmãos Lyle e Erik Menendez assassinaram os pais em casa, com 13 tiros. Enquanto uns acreditavam que tinham matado os progenitores para ficarem com a herança avultada, surgiram evidências de que ambos teriam sido vítimas de abusos sexuais, físicos e psicológicos infligidos por ambos, mas sobretudo pelo pai. Após 34 anos de prisão, o caso reavivou o interesse público, depois da Netflix ter lançado uma série que revela a história dos dois irmãos. Rapidamente se tornou um sucesso, chegando a ser a série mais vista no ranking global da Netflix.

Os irmãos, que estão a cumprir pena perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, viram o caso a ser recolocado em cima da mesa, depois do procurador de Los Angeles, George Gascón, ter feito uma recomendação para que a condenação seja reavaliada. Sem desculpar o homicídio, o principal procurador da Califórnia considera que os irmãos “pagaram a sua dívida para com a sociedade”.

Também a influenciadora e empresária Kim Kardashian, envolvida em processos de justiça depois de ter passado no exame para ingressar na Ordem de Advogados da Califórnia, em 2021, mas ainda sem exercer advocacia, foi uma das mais vocais na reabertura deste processo. “Passei um tempo com Lyle e Erik, eles não são monstros. Eles são homens gentis, inteligentes e honestos”, escreveu num artigo de opinião, na NBC News. “A minha esperança é que as sentenças de prisão perpétua de Erik e Lyle Menendez sejam reconsideradas”. Nas redes sociais, muitos fãs da série e agora curiosos sobre o caso, defendem os irmãos, considerando que o crime tem uma justificação, e aplaudem a decisão de reabertura do caso, que deverá ser revista em janeiro.



5. A história de uma estrela pop que terminou “a era das eras” ainda mais bilionária

Que Taylor Swift é o fenómeno do momento, que move milhões e milhões de "swifties", todos já sabíamos em 2023. Afinal, o que mudou este ano? Quase dois anos depois de ter começado, a digressão “The Eras Tour” chegou ao fim, em dezembro, após 149 concertos em 51 cidades pelo mundo. Segundo o The New York Times, de acordo com os dados confirmados pela produtora da cantora, a digressão fez nada mais nada menos que 2.077.618.725 de dólares em venda de bilhetes, ou seja, cerca de dois mil milhões em euros. No total, assistiram aos concertos 10.168.008 pessoas. Com estes números, a "loirinha da pop” superou Elton John e os Coldplay, e conseguiu a digressão mais lucrativa da história.

A verdade é que este ano, dentro e fora de campo, Taylor foi sempre uma superestrela, mesmo quando o foco não era para ela. Em fevereiro, no Super Bowl, a final da liga de futebol americano, era a figura mais aguardada para marcar presença, para torcer pelo namorado Travis Kelce, jogador dos Kansas City Chiefs.

Segundo uma sondagem da empresa de estudo de mercado Numerator, 20% dos espectadores do Super Bowl deste ano apoiavam os Chiefs por causa da relação entre Swift e Kelce.

6. Novas palavras virais da “Gen Z” para os dicionários “Very mindful. Very demure”. Quem navega pelas redes sociais foi inevitavelmente apanhado por esta expressão, traduzida de forma simples para algo como "muito recatado, muito consciente". A frase tornou-se viral no Tiktok quando Jools Lebron, influenciadora transgénero, usou as duas palavras num vídeo, que contabiliza mais de 50 milhões de visualizações, para explicar como faz a maquilhagem e o cabelo para o trabalho de uma forma muito “demure”, ou seja, modesta, discreta, recatada. A palavra rapidamente ganhou uma enorme dimensão, tendo começado a ser usada para descrever várias situações em locais públicos em que se deve agir “very demure”.

A expressão levou o Dictionary.com a eleger “demure” como a palavra do ano, depois da palavra ter tido um “aumento meteórico” (muitos meteoros este ano) de quase 1200% de uso na internet. Na moda da Geração Z pelas palavras virais, o maior destaque do ano vai, no entanto, para a expressão “brat”. Associada ao álbum de cor verde néon da cantora pop Charlie XCX, "brat”, que em português seria “piralha” ou “fedelha”, ganhou uma enorme dimensão quando a artista escreveu na rede social X “kamala IS brat”, referente à candidata às presidenciais norte-americanas Kamala Harris.

Segundo a artista, a palavra refere-se “aquela miúda que é um pouco desarrumada, que gosta de festas e talvez diga algumas coisas idiotas às vezes, que se sente ela própria, mas que também tem alguns colapsos, mas que se diverte com isso. É honesta, direta, volátil”.

A estética do álbum e a forma como os jovens usavam a palavra no dia-a-dia, levou a democrata americana a aproveitar a tendência fazer a sua campanha. A página oficial do Twitter da campanha de Harris (@kamalahq) mudou até as cores para o verde “brat” característico.

Para além do “empurrão” de Kamala para o sucesso da palavra, “brat” ficou também associada à expressão “brat summer” ou seja “verão brat”, descrito como um “estado de espírito” festivo, vulnerável, despreocupado. Foi eleita ainda palavra do ano pelo dicionário britânico Collins, que descreve “brat” como “um fenómeno cultural que repercutiu nas pessoas globalmente". 7. Dois combates: um dentro e outro fora de campo

Foram dois frente-a-frente que fizeram as redes sociais vibrar este ano: um na música, outro no boxe. Na música, o “beef” entre os rappers Drake e Kendrick Lamar, um conflito já conhecido dentro da indústria do hip-hop, ganhou uma nova dimensão este ano, com os fãs a escolherem o seu lado neste combate musical. A luta de egos transformou-se, no entanto, numa luta pessoal, quando começaram, através de músicas, a surgir trocas de insultos e acusações de violência doméstica, cirurgias estéticas, o uso de inteligência artificial e até filhos secretos.

Já dentro de campo, foi visto em direto um dos combates mais aguardados do ano, entre a lenda do boxe Mike Tyson e o youtuber Jake Paul. Nas redes sociais, ainda antes da luta, os utilizadores brincavam com a diferença da experiência de ambos no boxe.

A verdade é que, no final, o antigo campeão do mundo acabou derrotado dentro do ringue, mas terminou a luta com muitos milhões novos na conta. 8. Ouro, prata e bronze para as redes sociais, por favor Foi em agosto que Paris se tornou o centro de todos os olhares, quando recebeu mais de dez mil atletas para competirem durante quase três semanas, no Jogos Olímpicos. Entre recordes (alguns para Portugal), pedidos de casamento, baleias “fotogénicas” e até debate sobre questões de género, as provas desportivas proporcionaram a sua quota de momentos virais. Rachael Gunn, a estrela da modalidade de breaking (ou breakdance), ficou conhecida pelos seus dotes "caricatos” para a dança e por ter recebido zero pontos do júri. Não tardaram os vídeos de “Raygun”, como ficou conhecida, a competir em “cenários” bem diferentes do palco das Olimpíadas.



Também Yusuf Dikeç, o atirador turco, foi outra figura que ficou muito popular pela postura extremamente descontraída em que se apresentava para competir. Com mão no bolso e sem óculos especiais, Yusuf levou para casa a medalha de prata, mas também uma legião de fãs que o descreveram com a “final boss energy” (“energia de protagonista").

9. "SIIIMMMMMM", disse Ronaldo ao YouTube Bateu quase todos os recordes dentro de campo e, como se isso não bastasse, quis tentar a sua “sorte” no YouTube (estará Ronaldo já a pensar em ser youtuber quando se reformar do futebol?). O certo é que CR7 lançou, em agosto, o seu novo canal de YouTube, "UR - Cristiano", e na primeira hora angariou cerca de um milhão de subscritores, um novo máximo na plataforma. Em dezembro, conta já com 72 milhões de subscritores, que não param de aumentar.

10. Dois astronautas presos no espaço só voltam em 2025 — será? Os astronautas Suni Williams e Barry “Butch” Wilmore deviam ter passado oito dias na Estação Espacial Internacional, mas problemas técnicos na nave Starliner, da Boeing, adiaram o regresso à Terra. Depois da NASA ter já adiado várias tentativas, a esperança estava no retorno que iria aconteceu em fevereiro. Já em dezembro, foi novamente informado que o seu regresso será mais uma vez adiado até pelo menos o final de março. Nas redes sociais, surgem dúvidas sobre a missão e se, efetivamente, Suni e Barry voltam mesmo na nova data anunciada.

11. Um apagão que nos mostrou a dependência da Internet Em julho, um "apagão" global causado por uma atualização de antivírus, causou o colapso de milhões de computadores com o sistema operativo da Microsoft Windows 10. Companhias aéreas, aeroportos, hospitais, órgãos de comunicação social, bancos, supermercados, o famoso "911" (número de emergência utilizado nos EUA) ficaram paralisados ou fortemente perturbados. Nas redes sociais, o momento raro tornou-se “trend”, com os utilizadores a brincarem com a situação.