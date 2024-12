Taylor Swift bilionária, Ronaldo no YouTube e um meteoro. O que ficou viral nas redes sociais em 2024?

A verdade é que, no final, o antigo campeão do mundo acabou derrotado dentro do ringue, mas terminou a luta com muitos milhões novos na conta.

8. Ouro, prata e bronze para as redes sociais, por favor

Foi em agosto que Paris se tornou o centro de todos os olhares, quando recebeu mais de dez mil atletas para competirem durante quase três semanas, no Jogos Olímpicos. Entre recordes (alguns para Portugal), pedidos de casamento, baleias “fotogénicas” e até debate sobre questões de género, as provas desportivas proporcionaram a sua quota de momentos virais.

Rachael Gunn, a estrela da modalidade de breaking (ou breakdance), ficou conhecida pelos seus dotes "caricatos” para a dança e por ter recebido zero pontos do júri. Não tardaram os vídeos de “Raygun”, como ficou conhecida, a competir em “cenários” bem diferentes do palco das Olimpíadas.