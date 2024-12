Sugestões de Leitura. “Generosidade Contagiosa” para o Natal

- “Vença Todas as Discussões – A arte de debater, persuadir e falar em Público”, Mehdi Hasan (Ideias de Ler)

É um tema recorrente, porque a comunicação é também uma das ferramentas mais importantes de que dispomos em sociedade e essencial em qualquer contexto que envolva interação.

Este é um guia sobre a arte da argumentação, em que o autor partilha o que chama de “truques do ofício”, enquanto jornalista, para comunicar com confiança e vencer debates. Ferramentas que podem ser utilizadas na apresentação de trabalhos, em conversas com amigos ou networking.

- “Dissuadir o Armagedão – Uma biografia da NATO”, Peter Apps (Desassossego)

Perante a incerteza do que vai trazer 2025 e qual vai ser o papel da NATO, sugerimos olhar para trás, para 75 anos da história da Organização do Tratado do Atlântico Norte, desde que foi fundada.

É uma viagem, desde a guerra fria até à invasão da Ucrânia por Putin. Pelo meio, fica a eterna ameaça de um conflito nuclear, desentendimentos entre grandes estadistas, várias crises internacionais, a ameaça de ditaduras, os debates sobre o alargamento.

Esta é também a história da diplomacia, das conversas de bastidores e negociações de alto risco à porta fechada.

O autor recorda a missão com que foi criada a Nato, o papel que teve em momentos decisivos da história mundial, a importância deste organismo no passado, no presente e no futuro.