Sugestões de Leitura. “Generosidade Contagiosa” para o Natal

- “Generosidade Contagiosa – A grande ideia que vale a pena propagar”, Chris Anderson (Actual) Mais do que um ensaio, “Generosidade Contagiosa” é um convite ao leitor para que utilize a internet como uma ferramenta de união, um meio de humanizar a sociedade, cada vez mais polarizada e egoísta. Chris Anderson, líder da TED e responsável pela expansão global das TED Talks, encontrou na generosidade o fio condutor que liga as lições partilhadas pela organização. A pandemia da covid-19 inspirou o autor a explorar mecanismos de contágio para comportamentos positivos, como oferecer ilimitadamente coisas imateriais. No espírito da simplicidade que as TED Talks nos habituaram, Anderson não inventa nada, limita-se a mostrar como as mesmas tecnologias que têm sido usadas para propagar comportamentos tóxicos, podem ser usadas para amplificar a bondade. - “Linhas Invisíveis – Uma exploração fascinante das fronteiras mais subtis do planeta e da forma como moldam as nossas vidas”, Maxim Samson (Desassossego) Numa altura de grande tensão geopolítica, alimentada por vários conflitos armados e processos eleitorais complexos em diferentes pontos do globo, o autor convida os leitores a olharem para o mundo de outra perspetiva, através das fronteiras naturais. O professor de geografia chama-lhes linhas invisíveis, que podem ser observadas em grandes manchas geográficas ou num simples passeio pela cidade, qualquer uma. Não é preciso um olhar clínico para perceber mudanças na linguagem, no vestuário, no comércio ou na vivência de rua, à medida que se muda de bairro. Samson encara a geografia como “a disciplina do efeito borboleta”, o autor está particularmente interessado nos acontecimentos e inter-relacionamentos complexos através do espaço, que afetam pessoas, vida selvagem e lugares de variadas formas. Este especialista em geografia da religião, globalização, multiculturalismo e urbanização explica como operam estas linhas invisíveis. Através de mapas de cada região, mostra como os fãs de futebol de Buenos Aires ou a qualidade do ar na China traçam linhas divisórias com implicações na forma como vivemos. - “AI – Inteligência Artificial para todos”, David Carvalhão (Actual) Para que ninguém fique para trás, nesta nova era de grande transformação tecnológica, o autor, cofundador de 26 startup e detentor de várias patentes, explica como tirar o melhor partido da Inteligência Artificial (IA) e quais os perigos. Neste livro, Carvalhão contextualiza historicamente o aparecimento destas novas tecnologias, explica o que é e para que serve a IA, explora as várias ameaças, potenciais e exploradas, apresenta diferentes formas de usar e criar com IA, desde as mais acessíveis às mais avançadas. São 150 páginas com o essencial sobre a inteligência artificial, numa linguagem acessível, para que não entre no novo ano a sentir-se excluído.

- “O Jogo dos Milhões – Uma confissão”, Gary Stevenson (Lua de Papel) Em linha com a época de Natal que vivemos, em que as parábolas ganham palco, sugerimos uma história que é em si uma parábola, sobre a ganância desmedida. Esta é a confissão do próprio autor, de como enriqueceu e do que se seguiu. É ainda um retrato cru dos bastidores dos bancos. Ao leitor fica o aviso: prepare-se para muita ganância e alguma loucura, neste jogo entre “nerds e sociopatas”. - “Economia da Longevidade”, Ana João Sepulveda, Ana Marquilhas (Actual) Com o envelhecimento da população estão a aumentar os consumidores com mais de 60 anos, muitos já na reforma, com poder de compra, e ainda esquecidos por muitas marcas. É também uma faixa da população cada vez mais exigente, porque vivem agora mais anos e querem fazê-lo com qualidade. Por tudo isto, a “economia da longevidade” é um tema cada vez mais debatido na sociedade, entre os decisores políticos, ao nível empresarial. Neste livro, escrito de forma simples, com imagens de apoio, resumos e dividido em diversos capítulos, as autoras exploram diferentes abordagens a este tema. O objectivo é garantir que uma vida mais longa não implica menos rendimento, discutir a “nova meia-idade”, gerir o trabalho e a reforma, explorar este novo mercado grisalho, inovar para a velhice.