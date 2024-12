Onde ver os clássicos de Natal? O streaming tirou muitos filmes da televisão

O Natal aproxima-se e os planos para a véspera e para o própria dia já estão a ser feitos por muitas famílias. Depois do jantar da Consoada, sobram aquelas horas passadas entre família e amigos, enquanto todos esperam pela meia-noite para poder começar a abrir presentes.

É o momento ideal para reunir toda a gente à volta da televisão e ver um filme, especialmente aqueles que têm um cariz especial por esta altura do ano. "Sozinho em Casa", "Música no Coração", "Polar Express" ou até "Assalto ao Arranha-Céus" não podem faltar na programação dos canais de televisão. O problema é que agora estes clássicos e muitos outros já só se podem ver no streaming.

Com a chegada de plataformas como Netflix ou Disney+, os canais generalistas ficaram sem acesso a algumas das maiores referências das noites natalícias. E o problema é que, com tanta oferta, é difícil saber exatamente onde está aquele filme que gostamos de rever, durante esta altura do ano.

A Renascença vasculhou as coleções das principais plataformas de streaming para descobrir onde podemos ver alguns dos filmes clássicos indispensáveis no Natal.

Netflix

A Netflix apresenta uma secção dedicada aos seus conteúdos natalícios entitulada "As festas começam aqui", onde apresenta uma seleção de vários géneros de filmes e tipos de programas. É nesta plataforma em que encontramos "Polar Express", que este ano assinala 20 anos desde a estreia.

Para os mais rezingões, estão disponíveis duas versões do famoso "Grinch": A versão de 2000 com Jim Carrey no papel principal e o desenho animado de 2018.

Ainda no capítulo da animação, também é na Netflix que encontramos "Klaus" - nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação, em 2020. Existem, igualmente, muitos episódios especiais de séries como "A Ovelha Choné", "Lady Bug" ou "Trolls".

Como não podia deixar de ser, há, ainda, muitas comédias românticas desde as clássicas "O Amor Acontece" e "O Amor Não Tira Férias", às novas com Lindsay Lohan como "Caidinha pelo Natal" e "O Nosso Segredinho".