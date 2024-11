Porto iluminou-se para receber o Natal e até "nevou"

A cantora Marisa Liz sobe ao palco da Avenida dos Aliados a 8 de dezembro, pelas 18h00, e uma semana depois, à mesma hora, o espetáculo final do programa municipal Desporto no Bairro.

Dois dias antes do Natal, o palco dos Aliados acolhe ainda a comemoração dos 30 anos de carreira de Rodrigo Leão, que em palco irá reunir vários jovens músicos da cidade.

A par dos concertos, este Natal, o "ponto de encontro" situa-se no Jardim de João Chagas e no Largo do Amor de Perdição, espaço que acolhe o Mercado de Natal.

Aberto de segunda-feira a domingo, até dia 23 de dezembro, o Mercado de Natal conta com uma programação para toda a família, que ocupará duas tendas: a Tenda de Natal, com espetáculos de música, dança, teatro e novo circo, e a Tenda de Cristal, com várias oficinas para os mais novos.

O local acolhe também a tradicional pista de gelo e o carrossel parisiense. O acesso a estes divertimentos é livre, sendo necessário o levantamento de bilhete junto dos locais.

À semelhança dos últimos anos, o município celebrou um contrato para apoiar a Associação dos Comerciantes do Porto na realização da iluminação de Natal, tendo o executivo aprovado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no montante máximo, de 700 mil euros, mais 50 mil euros do que em 2023.

A par deste apoio, o município investiu, através da empresa municipal Ágora, cerca de 127 mil euros na restante programação da quadra, de acordo com a informação disponível no portal Base.

Dos cerca de 126 mil euros, 32.355 euros dizem respeito ao Mercado de Natal, 64.600 euros à pista de gelo e 30.000 ao carrossel parisiense.