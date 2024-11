Exposição retrospetiva gratuita do fotógrafo Irving Penn na Corunha

O comissário faz questão de sublinhar que apesar de Penn ter trabalhado grande parte da sua vida na Vogue, e emerso no mundo da moda, ele “não se via como uma pessoa da moda”. Talvez por isso, esta exposição mostra ao visitante também outras dimensões da obra deste fotógrafo.

“Ele era filho de um relojoeiro, e por isso era meticuloso”, explica-nos o nosso guia. E percebemos isso desde logo nas naturezas-mortas mostradas na exposição. Tudo parece ao acaso nessas imagens, mas está, em cada uma delas, tudo o que revela a alma da pessoa por de trás dos objetos.

Exemplo disso é uma das imagens em que uma beata de cigarro com batom, indica que foi uma mulher que fumou aquele cigarro. Mas há outras imagens que revelam outros interesses de Penn.

Na exposição há um conjunto de imagens que fez em Cuzco, no Peru, em 1948. Depois de uma secção fotográfica para a Vogue, Irving Penn conseguiu um estúdio de um fotografo local e aí instalou a sua tela que viajava sempre consigo e retratou o povo Quechuan.

“Eu não pude alterar as divisões do espaço, mas adorei a porosidade entre as salas”, diz-nos Rosenheim sobre a exposição montada na Corunha. “Quando a exposição foi mostrada em São Paulo, no Brasil, foi no Museu Moreira de Salles. Estava exposta em três andares. Quer dizer que as imagens estavam separadas. As pessoas tinham de subir e descer”, critica.

“O que é muito bonito aqui, e recomendo que visitem a exposição no sentido dos ponteiros do relógio, mas podem-no não o fazer, é que há uma fluidez nesta mostra. As fotografias contam diferentes histórias e estou muito honrado que esteja na Galiza!”, remata o comissário.