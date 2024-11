Mostra Estufa traz circo contemporâneo ao Teatro Campo Alegre

A sétima edição da Mostra Estufa, que traz três instalações de circo contemporâneo, decorre nos dias 29 e 30 de novembro, no Teatro Campo Alegre, no Porto.

Com o mote de ir da "individualidade até ao coletivo", a Mostra Estufa conta com uma trilogia sequenciada de espetáculos que vão decorrer em três espaços distintos do equipamento artístico-cultural: Sala-Estúdio, Café-Teatro e no Grande Auditório.

À Renascença, Vasco Gomes, da direção artística da Mostra Estufa, aponta que o público pode esperar três projetos "bastantes distintos em termos estéticos".

"É, por si só, uma experiência interessante. O público vai circular entre três espetáculos diferentes, o que também permite conhecer o próprio Teatro, para quem não conhece estas salas", refere.

O curador da Mostra Estufa diz que há uma abordagem experimental do ponto vista quer técnico, quer estético e um "cruzamento muito importante com as outras áreas, como as artes plásticas e a música ao vivo".

O primeiro espetáculo é “Cafelina”, da autoria da argentina a residir em Portugal Lucía Merlino. Trata-se de um poema escrito com imagens de café, que trará "um cruzamento muito interessante" entre acrobacias e as artes plásticas, indica Vasco Gomes.

“Quem Anda ao Sol”, da dupla constituída por Felipe Contreras e Miguel Brás, um chileno e um português, coloca em palco mais um projeto nacional. Aborda a questão da individualidade e de como os seres humanos ultrapassam as adversidades: no plano solitário ou partindo para uma dimensão da partilha, ou, por assim dizer, para um plano mais gregário. "Tem um lado muito experimental entre o malabarismo e a música ao vivo", garante o curador da Mostra Estufa.