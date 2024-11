Três, dois, um... Veja as imagens das luzes e da árvore de Natal em Lisboa

Alguns parques de estacionamento da cidade de Lisboa serão gratuitos até 23 de dezembro para quem for visitar a Baixa e as luzes de Natal, sendo disponibilizados também "shuttles".



Em causa está a iniciativa "Deixe o carro para trás e festeje o Natal", promovida pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e a rodoviária Carris.

"De 23 de novembro a 23 de dezembro, todas as sextas, sábados e domingos (e segunda-feira dia 23), das 15h às 24h, estacione o carro e venha ver as luzes de Natal sem pagar transporte nem estacionamento", apela a autarquia, em comunicado.

O estacionamento será gratuito nos parques da EMEL do Campo Grande (Jardim Mário Soares), Universidade (Avenida Professor Gama Pinto), Alcântara (Rua das Fontainhas) e Avenida de Pádua (Olivais).



Os parques do Campo Grande e Universidade terão uma ligação direta à Baixa, através de um "shuttle" (serviço de autocarro) exclusivo e gratuito da Carris, com saídas de 30 em 30 minutos, até às 21h30 a partir do Campo Grande, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Restauradores. No sentido inverso, o último veículo sai às 22:30 dos Restauradores.

No caso dos parques de estacionamento de Alcântara e da Avenida de Pádua, o primeiro terá ligação direta à Baixa através do elétrico 15E e o segundo da carreira de autocarro 708.