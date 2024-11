Pode a ficção influenciar a Justiça? Cada vez mais séries fazem-nos repensar casos legais

No entanto, a influência na Justiça não é o único fator a ter em conta. Edgar Medina aponta que "as preocupações de natureza Ética têm de estar no centro do trabalho de um autor" deste tipo de séries.

O escritor aponta que há "obrigação de transportar as complexidades das vidas, das histórias, das instituições". "A ideia de que tomamos decisões e que falhamos, a idea da imperfeição de vivermos em conjunto", explica.

É preciso "um respeito grande" ao retratar pessoas reais através da ficção, quer ainda estejam vivas ou não e depois existe, igualmente, "uma responsabilidade ética" sobre a forma como o conteúdo passa para o espectador.

"A forma como determinados problemas são, passo a redundância, problematizados", realça.

Por sua vez, Rui Cardoso Martins acrescenta que "há boa ficção e má ficção" e que "há armas para se fazerem as coisas bem", no que toca a contar um caso real.

"Há muitos relatórios policiais. Tem de se saber as questões técnicas. O que aconteceu e em que dia", enumera.