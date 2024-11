Sobreviveu a um míssil russo e está a escrever um livro para sarar as feridas

Há matéria literária em algo tão brutal na sua vida?



Quando algo assim tão incompreensível e estranho acontece, que um velho como eu, por exemplo, sobreviva no meio de muitas pessoas que morrem. Ver duas gémeas de 14 anos que estavam dentro do restaurante com o pai, a festejar as boas notas que tinham tirado, morrerem à frente do pai, e este sobreviver… Essas coisas horríveis que às vezes acontecem, de um pai sobreviver às suas filhas ou de um homem velho sobreviver a uma mulher mais jovem, embora eu esteja feliz por estar vivo, isso é estranho!

A única forma que tenho de tentar compreendê-lo, de explicá-lo a mim, e aos leitores, é escrevendo.

Todo este ano e meio tenho tentado escrever sobre essa experiência. É algo que me dá muito trabalho. É difícil para mim, porque me obriga a recordar. E há muitas coisas que eu gostaria de não ter presente na minha mente o tempo todo.

Então, uma maneira de também me poder afastar disso e de me curar intimamente é tentar escrevê-lo, para entendê-lo e também para dar voz a Victoria Amelina, que já não tem voz para contar a história de um crime de guerra com o que os russos a mataram.