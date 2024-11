"Gladiador 2". Sequela épica chega esta quinta-feira às salas de Cinema

Barcos e tubarões dentro de um coliseu?

Como não podia deixar de ser, "Gladiador 2" apresenta batalhas filmadas com centenas de figurantes e uma reprodução luxuosa do guarda-roupa, objetos e estruturas do Império Romano. No entanto, para esta sequela, Ridley Scott procurou reproduzir algumas peças de ação que ficaram de fora do primeiro filme.

Uma delas envolve uma luta entre homens e animais como rinocerontes e macacos, mas a grande cena do blockbuster deverá ser uma batalha naval em pleno coliseu. A certo ponto na história, o protagonista vai participar numa luta de navios dentro da arena, inundada por água e invadida por tubarões.

Será isto a típica fantasia do Cinema? Em parte sim, porém baseado em pormenores reais. De facto, os romanos chegaram a usar rinocerontes e símios nos espetáculos dos seus coliseus, porém em combate contra outros animais e não face a humanos.

Por outro lado, havia, de facto, batalhas navais encenadas nas arenas, um evento conhecido por "naumachia" - latim para "combate naval". Não obstante, é improvável que houvesse tubarões a circular as águas que enchiam os coliseus.

"Gladiador 2" acaba por ser apenas o exemplo mais recente da relação que Ridley Scott tem entre o rigor histórico e a necessidade de criar uma produção épica cinematográfica, acabando sempre por promover alguma fantasia, mesmo que partindo de uma base verídica. Alguns historiadores criticaram a forma imprecisa como o filme retrata o império romano, da mesma forma como, no ano passado, "Napoleão" também provocou uma reação muito negativa, devido ao modo como recriou as batalhas do general francês.

Por seu lado, o cineasta britânico disse, anteriormente, a estes críticos para "arranjarem uma vida".