Morreu Marco Paulo, o cantor com dois amores: Portugal e a música

Morreu, aos 79 anos, o cantor Marco Paulo: um ícone da música popular portuguesa que bateu recordes de vendas, com êxitos como “Taras e Manias”, “Nossa Senhora” ou “Eu Tenho Dois Amores”, que fizeram furor nos anos 70, 80 e 90. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela SIC, canal com o qual o cantor tinha uma ligação profissional estreita.

O artista, dado a acrobacias com microfones em palco, é o quinto cantor nacional com mais discos vendidos de que há registo e também o único cantor português a alguma vez atingir a fasquia do disco de diamante – ou seja, vendeu mais de um milhão de cópias com um só disco.

Ainda em maio de 2022, Marco Paulo, que desde 2021 vinha a apresentar um programa televisivo na “SIC”, foi condecorado com a Ordem Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

É um dia muito importante para mim. Nunca pensei que aquela criança que nasceu no Alentejo, numa vila tão pequenina chamada Mourão, um dia pudesse entrar neste palácio lindíssimo e ser condecorado pelo senhor Presidente da República, de quem gosto muito”, confessou.

Marco Paulo – nascido em 1945, em Mourão, no Alentejo, com o nome de João Simão da Silva – foi diagnosticado com um cancro no pulmão em 2022. “Ponho a minha vida nas mãos dos médicos e a minha alma nas mãos de Nossa Senhora”, disse, numa entrevista recente.

Nas últimas semanas, de acordo com vários relatos, a situação clínica tinha-se vindo a agravar. Na semana passada, foi transportado para o Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, onde ficou internado.

Este não foi o primeiro problema oncológico do artista. Em 1996, já havia tido um tumor no testículo direito – que acabou por ter de remover. Na época, a situação clínica do cantor não veio a público.

“Como foi uma coisa muito íntima, nunca me senti muito confortável a falar dela e fui sempre preferindo manter o silêncio. Na altura, estas coisas também eram quase tabu. Não se ouvia falar delas e mesmo hoje ainda se fala com alguma vergonha. Eu é que já não devo nada a ninguém”, explicou o próprio, em entrevista ao “Correio da Manhã”, em novembro do ano passado.