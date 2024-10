Deus, menopausa e mães. Do que é que falam dois humoristas quando se juntam?

“A melhor forma de continuar a respirar é rir”. No palco principal do Tribeca, Whoopi Goldberg e Ricardo Araújo Pereira trouxeram a ousadia para o centro da mesa começaram uma conversa sobre humor com o seu contrário: a tristeza.



Whoopi relembrou a morte da mãe em 2010 e como recuperou através do riso.

“Eu pensava muitas vezes, depois da morte da minha mãe ‘não entendes o que me aconteceu?’. Claro que não, as pessoas não passaram por isso! Então, tens de arranjar uma forma de sobreviver, de continuar a respirar e a minha foi o riso. O riso é universal”, contou, perante uma tenda em que as laterais da plateia já não conseguiam albergar nem mais uma pessoa.

Visivelmente interessado em assumir o papel de entrevistador, Ricardo Araújo Pereira teve dificuldade em articular as palavras quando é interpelado repentinamente por Whoopi. Apesar do embaraço inicial, o humorista português ligou o humor com a tristeza e rejeitou que fossem contrários: “o contrário de rir, é estar sério, não triste. Quando rimos ou quando choramos, nos dois momentos estamos a libertar tensão”.