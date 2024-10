As filas melhoraram, mas os transportes não. O Tribeca tanto serve para um plano de família como “para ver uma TED Talk”

A entrada gratuita a partir das 19h30 trouxe muita gente ao recinto. Margarida Machado foi uma dessas pessoas – veio com os pais e ficou “com pena” de não ver Ricardo Araújo Pereira. É a primeira vez no Beato Innovation District, muito à boleia do pai Gonçalo, que até agora está bem impressionado e espera não ficar desiludido.

“A minha mulher falou do festival e viemos ver como é isto à noite e estou a gostar do espaço, da iluminação. Tenho algum medo das filas do jantar, toda a gente tem, mas espero ouvir um bom concerto e ficar bem-disposto”.

Entre as pessoas que vão desfilando no enorme e longo corredor desde a entrada até à zona dos concertos, raras são as pessoas que compraram bilhete – metade veio com convite, os restantes aproveitaram as horas grátis do evento, no primeiro de dois dias de festival onde a organização estima 1.500 pessoas presentes.

Muitos vêm com família, outros com amigos e alguns apenas para aprender. Milene ficou “agradavelmente” surpreendida – tanto no ambiente, como no conteúdo.

“Está imensa gente e dou nota positiva ao ambiente – é uma boa mistura de pessoas. As palestras no palco principal foram mesmo muito interessantes, pareciam uma ‘TED Talk’, nem parecia que estávamos em Portugal. Espero que continue no segundo dia”, remata.

Este sábado, estão previstas mais sessões de cinema, debates e conversas, gravações ao vivo de episódios de podcast, exibições de filmes e séries e concertos - Dino d’Santiago, Diana Castro e Blaya são alguns dos nomes que vão passar pelos palcos. O programa do Tribeca Lisboa está disponível aqui.