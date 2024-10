De Niro com elogios a Lisboa e a pedir uma "arte pela verdade" que combata Trump. Já começou o Tribeca Lisboa

Questionado pelos jornalistas se a abertura não fica comprometida pelo preço dos bilhetes – 70€ para um dia e 135€ para os dois –, o autarca lisboeta sublinha que “as portas vão abrir de forma gratuita a partir das 19h30” e que esse é um assunto a avaliar numa possível futura edição.

“Isso é uma responsabilidade do evento. Este evento tem uma fórmula que vem de um país que já testou, que está aqui e que nós temos que respeitar. Nós temos lutado e, por isso, foi aberto a todos estes concertos a partir de certa hora. É a primeira vez que se faz, é a primeira vez que o trazemos para Portugal, portanto vamos, sem dúvida, melhorar”, respondeu.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa não esclarece, no entanto, se o festival vai regressar à capital para uma segunda edição – mas “se tudo correr bem”, Moedas vê no Tribeca uma excelente oportunidade para a cidade.

“A génese do festival é a interseção entre a cultura, a arte e a tecnologia, que é algo muito forte. As áreas da criatividade e da inovação são as que mudam as cidades e são elas que fazem das cidades produtoras de emprego e também de condição de vida para as pessoas. E eu queria muito que fosse neste espaço e, portanto, lutei muito, sempre com um grande apoio, obviamente, da organização”, rematou.

Até sábado, o programa do Tribeca conta com mais do que sessões de cinema. Estão previstas sessões de debate e de conversa, gravação ao vivo de episódios de podcast, exibição de filmes e séries e concertos - Dino d’Santiago ou Gisela João são alguns dos nomes que vão passar pelo Beato Innovation District. O programa dos dois dias de festival está disponível aqui.