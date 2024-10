"Megalopolis". O sonho louco que Coppola financiou do próprio bolso

Beijos indevidos e citações falsas

A história atribulada de "Megalopolis" não terminou quando as câmaras pararam de gravar.

Em julho, a Variety lançou uma reportagem com vídeos em que Francis Ford Coppola beija e toca em várias figurantes femininas, durante as gravações de uma cena que decorre numa festa num clube noturno. Em resposta, o realizador admite que beijou mulheres durante as filmagens, mas recusa ter sido inaproriado ou que não tenha havido consentimento.

A "Deadline" respondeu ao artigo original com declarações de uma das figurantes que participou na longa-metragem, recusando que houve qualquer tipo de comportamento errado por parte do cineasta norte-americano. Em resposta, a "Variety" apresentou declarações de outra figurante, que acusou Coppola de assédio sexual e, entretanto, avançou com um caso em tribunal.

Por sua vez, Francis Ford Coppola decidiu processar a Variety por difamação. O caso ainda decorre, nos tribunais, mas as polémicas não ficaram por aqui.

Depois da passagem por Cannes, a Lionsgate lançou um trailer para promover "Megalopolis", com a intenção de usar as opiniões divididas dos críticos a seu favor. A verdade é que Francis Ford Coppola tem um historial de filmes que são mal recebidos à época, mas depois reconsiderados como clássicos.

Com base nesta ideia, o trailer apresentava várias citações de críticos e publicações norte-americanas que criticavam obras como "O Padrinho", "Apocalipse Now" e "Dracula". Só houve um problema, rapidamente detetado até pelos próprios autores: As citações não eram reais.

Depois de alguma confusão, jornalistas verificaram que a maioria das frases presentes no trailer nunca tinham sido escritas pelos críticos em questão e as restantes estavam, simplesmente, mal atribuídas.

Em resposta, a Lionsgate apagou o trailer das suas plataformas oficiais e despediu Eddie Egan - o consultor de marketing responsável por ter produzido as citações.O "The Hollywood Reporter" confirmou, mais tarde, que as citações tinham sido geradas por Inteligência Artificial.

Apesar da Lionsgate ter apagado o vídeo, ainda há plataformas e orgãos de comunicação social que mantêm o trailer online, como é o caso da IGN.