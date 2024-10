“Tem de haver Deus para haver esta música”, diz Burmester sobre Bach

Trinta anos depois, o pianista Pedro Burmester volta a gravar as Variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. Já não é o mesmo intérprete que aos 29 anos gravou o disco. Sente hoje, aos 61 anos, que gravou um disco “mais quente”, mais expressivo e com mais cor e que apresenta dia 19 e 20 em concerto no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto.

Sobre a obra de Bach, o pianista revela que, embora não tenha sido “tocado pela fé”, sente que a música do compositor alemão é o “mais próximo” que consegue chegar “de conceber e perceber a fé”. Burmester, que fala no lado transcendente, afirma mesmo que “tem de haver Deus para haver esta música”

Questionado sobre a situação da Casa da Música, o antigo diretor artístico daquela instituição diz esperar que a nova direção traga uma lufada de ar fresco. A Casa da Música “precisa de voltar-se outra vez, de uma maneira mais aberta, para a cidade e para todos os públicos, mas também para os públicos mais novos”, afirma.

É um regresso à edição de discos, é também um regresso às Variações Goldberg de Bach que gravou em 1992. Em que é que o Pedro Burmester, pianista, hoje, com mais de 60 anos, é diferente do Pedro Burmester, pianista, com 29 anos, que gravou as Variações Goldberg?

Foi precisamente a resposta a essa pergunta que me fez regravar uma mesma obra, um dos muitos monumentos que Johann Sebastian Bach criou. Não era minha intenção fazê-lo, foi mais ou menos por acaso, numa arrumação de uma prateleira, encontrei aquela partitura das Variações Goldberg, que nunca mais tinha tocado, desde que a gravei há 30 e poucos anos.

Quando a gravei na altura, toquei-a várias vezes, e depois deixei-a, e nunca mais toquei uma nota das Variações Goldberg em 30 anos! Quando olhei para a partitura, faço-me essa pergunta. 30 anos depois, será que eu tenho algo a acrescentar a esta obra? E comecei a abrir a partitura e comecei a tocar.

E percebeu que havia algo diferente?

Jurei a mim mesmo que não ia ouvir a primeira versão, com receio que não goste, e não possa alterar nada, pois já lá está, e, portanto, não as ouvi. E, portanto, estudei-as, e até as regravar, não ouvi a primeira versão. E, depois de feita esta nova gravação, fui ouvi-las com enorme receio, porque podiam acontecer uma de três coisas.

Era estar pior agora, o que acho que poderia viver bem com isso, digamos. Podia estar melhor, o que também não seria mau, mas o pesadelo maior era estar parecido. Ou seja, era eu, passado 30 anos, não ter acrescentado nada, e esta nova gravação estar muito semelhante à outra.

Foi um grande alívio quando ouvi a primeira, e pensar, não tem nada a ver! Está mesmo muito diferente. Eu sou outra pessoa, e isso é muito óbvio naquilo que se ouve, e isso, para mim, é uma grande satisfação, porque eu acredito mesmo que nos retratamos naquilo que fazemos.

Tem a ver com o amadurecimento? É como um vinho que envelhece bem?

Sim, tem a ver com a nossa vida. Nós vivemos! E ano após ano vamos acrescentando experiência, vamos acrescentando o que julgamos ser saber, vamos acrescentando vida, pessoas, e, portanto, vamos acrescentando camadas ao nosso mundo interior, e é com esse mundo interior que eu me tento ligar quando interpreto uma obra.

Portanto, esta é uma versão com muito mais camadas, com muito mais densidade, é curioso que é muito mais expressiva, eu acho, do que foi há 30 anos! Há 30 anos tinha o Glenn Gould muito na cabeça, foi uma influência forte na minha vida na altura, quando o descobri, até mais como pensador do que como pianista

Diria que a versão antiga é mais a preto e branco, embora gosto dela, porque também sou eu, esta é uma versão com muito mais cores, é mais quente, é mais expressiva, tiro mais coisas do piano e, por mais que pareça um paradoxo, tento que seja mais barroca nas suas ferramentas expressivas.

Esta é uma peça muito exigente para um pianista. O que é que as Variações Goldberg lhe dizem em particular?

Eu diria que, mais do que esta partitura, é o que me diz Bach, que eu acho que é o maior de todos! Se tivesse de escolher um, que é aquelas perguntas que nunca fazem muito sentido, porque não temos nunca que ter de escolher um, mas se tivesse que escolher um, era ele.

Eu, aliás, digo que não tendo sido ainda tocado pela fé, aquilo que mais próximo consigo chegar, de conceber e de perceber a fé, é quando ouço a música de Bach.

É de tal maneira incrível, é de tal maneira transcendente, quase perfeito, que eu digo, bom, tem de haver Deus para haver esta música. Ele, aliás, escrevia para Deus!