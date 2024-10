"Joker: Loucura a Dois". Lady Gaga junta-se a Joaquin Phoenix para um musical de cabaret

"Joker: Loucura a Dois" estreia esta quinta-feira, em Portugal. Trata-se da sequela direta de "Joker", um dos filmes mais bem-sucedidos na bilheteira em 2019, que resultou em 11 nomeações nos Óscares, incluindo a vitória de Joaquin Phoenix na categoria de Melhor Ator.

Pelo desfecho e contexto do filme, uma continuação era improvável, contudo foi mesmo para a frente. A narrativa coloca Joker (Joaquin Phoenix) em tribunal, pelos seus crimes. Enquanto luta no julgamento, conhece Harley Quinn, uma paciente que está internada no mesmo asilo do vilão e fica obcecada com ele. Juntos, como é habitual na banda desenhada, desenvolvem um romance tóxico e letal.

Desengane-se quem pode achar que "Loucura a Dois" vai ser mais do mesmo. O escritor e realizador Todd Philips decidiu arriscar e apresentar esta história em formato musical.

Ao todo, esperam-se 15 números, a maioria músicas pré-existentes, dentro do jazz clássico dos anos 50 e 60. As canções "Smile" e "That's Life" foram usadas no filme de 2019 e servem de base para o género do que se pode esperar ouvir Joaquin Phoenix e Lady Gaga cantarem. A compositora islandesa Hildur Guðnadóttir, que venceu o Óscar de Melhor Banda Sonora pelo primeiro "Joker", está, igualmente, de regresso.

O casting de Lady Gaga fez furor e a artista não se ficou pela interpretação do filme. A cantora lançou, na semana passada, um álbum entitulado "Harlequin", em que canta as músicas do filme, com novos arranjos. O disco inclui, ainda, "Happy Mistake", uma canção original que não aparece em "Loucura a Dois".