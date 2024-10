Artistas já podem criar e dormir na Casa Amarela de Vergílio Ferreira

Instalações recordam obra do escritor

A voz de Vergílio Ferreira ecoa dentro da casa que surge em tantas passagens literárias, perpetuadas num espaço museológico e numa visita conduzida por Catarina Santos, coordenadora da Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira.

“Porque é uma casa de família, aqui estão as fotografias da família. Começamos pela avó materna, depois temos os quatro irmãos, o Vergílio e as irmãs e o irmão e esta fotografia fabulosa, que é a peregrinação a Lourdes, que Vergílio Ferreira fez, pouco antes de ir para o seminário do Fundão. Foi acompanhado das tias, que eram muito importantes para ele”, aponta a responsável.

No coração de Melo, coração da literatura vergiliana, está a casa onde se passa o romance mais autobiográfico do escritor, O Para Sempre, “onde Paulo, o arquiprotagonista, recorda toda a sua vida numa tarde de agosto, precisamente nesta casa, a abrir e a fechar janelas, a subir e a descer as escadas, através de flashbacks”, recorda Catarina Santos.

A cronologia da obra e vida do Vergílio Ferreira está ladeada por uma fotografia de Vergílio Ferreira, pela lente de Rui Ochôa, no último dia de aulas do escritor, no Liceu Camões e chama a atenção de quem acaba de entrar para conhecer a vida de escrita em romance, ensaio e literatura diarística.

Vergílio Ferreira foi o escritor do século XX que mais diários deixou. As pessoas podem consultar, há sempre uma sinopse de cada uma das obras e dos diários. Há também um auditório, em homenagem ao cunhado do Vergílio Ferreira, sendo ele um dos maiores leitores de Vergílio.

“Era ele que por vezes até lhe enviava alguns documentos da aldeia com nomes das pessoas, as alcunhas das pessoas, para o Vergílio colocar nos seus livros e nas suas obras”, sublinha a coordenadora do novo espaço museológico.