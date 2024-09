"The Penguin". Ascensão de um dos criminosos mais famosos do Batman estreia esta sexta-feira

Um universo de crime

A moda dos universos cinematográficos, que envolvem diversos spin-offs de filmes e séries, continua a alimentar os serviços de streaming com conteúdo que tentam capturar os fãs das obras originais.

Aliás, alguma das grandes estreias dos últimos anos têm sido sequelas ou prequelas de projetos anteriores. Geralmente, o padrão é sempre o mesmo: lançar um êxito de bilheteira e, de seguida, anunciar uma minissérie que cubra um aspeto particular da narrativa principal.

Depois de "Duna", foi anunciado uma prequela que deverá estrear, em novembro, na Max. Depois dos filmes de "Godzilla vs King Kong", a Apple TV+ recebeu o spin-off "Monarch: Legacy of Monsters". E, claro, basta ver o que a Disney+ tem feito desde 2020, com as séries baseadas no universo Marvel.

O mesmo se repete com "The Penguin", que serve de ponte entre "The Batman" e a sequela que está agendada para 2026. Matt Reeves, o realizador do primeiro filme e, no fundo, o arquiteto desta "saga épica do crime", como descreveu numa entrevista, já garantiu que a história do próximo filme passa-se pouco depois do final da minissérie. E já sabemos que Colin Farrell e o seu Pinguim estarão de volta.

O objetivo final é construir um único mundo - a cidade de Gotham - onde todas estas narrativas relacionadas com a corrupção moral e criminal de uma sociedade desenrolam-se, sob a sombra de Batman. Ao contrário da Marvel, não haverá outros super-heróis, vindos de outros filmes, a juntarem-se a Robert Pattinson. É uma história própria, isolada de tudo o resto, que planeia ter princípio, meio e fim.