Almodóvar, Nicole Kidman e... Joker. Os filmes de Veneza a ter em conta

Terminou este sábado a 81.ª edição do Festival de Veneza, onde ocorreu a estreia de muitos filmes que podem marcar o quarto trimestre de 2024.

Grandes cineastas apresentaram, pela primeira vez, os seus trabalhos mais recentes. Quem venceu as categorias em competição parte com algum favoritismo para os prémios do próximo ano, mas há quem tenha deixado marca em Veneza, mesmo sem qualquer prémio ganho.

A Renascença deixa uma lista de filmes que estiveram em destaque no festival italiano e que vale a pena ter em conta em futuras visitas à sala de Cinema.



"The Room Next Door"



O Leão de Ouro para Melhor Filme foi atribuído ao novo filme de Pedro Almodóvar.

É a primeira vez que o cineasta espanhol realiza uma obra falada em inglês e o risco foi compensado com uma aclamação da crítica em Veneza.

Tilda Swinton e Julianne Moore são as duas atrizes principais da produção, mantendo o foco de Almodóvar em protagonistas femininas.

O filme fala de duas amigas de infância que se reencontram muitos anos depois, com carreiras e percursos de vida distintos. O tema da eutanásia é uma peça fundamental da narrativa.