Videojogos para aprender ou salvar o planeta. "Ainda só estamos a arranhar a superfície do que é possível"

É no que está a trabalhar agora?

Estamos a trabalhar nisso. Eu não diria que está resolvido. Desenvolvemos muitos jogos que impactaram muitas pessoas. Alcançámos mais de 20 milhões de pessoas com os nossos jogos de impacto social. Se isso for feito com um alto nível de habilidade, quer esteja trazendo diversas vozes para o meio, quer explore a saúde no meio envolvente, se for feito com um alto nível de habilidade, os jogadores vão envolver-se.

Os jogos também podem alertar as pessoas para causas, como as alterações climáticas?

Absolutamente. Existe uma aliança da ONU, com o nome "Playing for the Planet", onde 30 a 40 grandes empresas de jogos, incluindo a nossa, se inscreveram para assumir compromissos ambientais nos seus jogos. Se for ao site "Playing for the Planet" pode ver como estes jogos envolveram os jogadores e como os jogadores se envolveram dentro do jogo e no mundo real.

Ainda só estamos a arranhar a superfície do que é possível.

Também se ganha muito dinheiro nesta indústria, mesmo a fazer jogos para aprender sobre saúde e impacto social?

É uma indústria muito competitiva. É uma indústria complexa. No setor de consumo, é preciso competir com todos os outros entretenimentos de consumo. É preciso fazer coisas que sejam excecionais de alguma forma, com um nível de habilidade muito alto.

Nas escolas, é preciso repor o tempo ou o dinheiro de algum modo. Não é apenas necessária muita criatividade, é preciso realmente entender o mercado e ter rigor editorial.

Conseguimos fazer jogos lucrativos com impacto social e conseguimos entrar em milhares de escolas. Não se trata apenas do elemento criativo, mas também de compreender a publicação e o tipo de ecossistema empresarial.