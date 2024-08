​Estão em frigideiras, roupas impermeáveis e até na comida ou água. Como podemos evitar os “químicos eternos”?

As localidades portuguesas com maior número de nanogramas são Muge (em Salvaterra de Magos, com 3.200 por litro), Monte da Vinha (em Elvas, com 750 nanogramas por litro), Albufeira de Crestuma-Lever (em Vila Nova de Gaia, com 460 nanogramas por litro), Ermidas do Sado (com 460 nanogramas por litro), Areias de Vilar (com 460 nanogramas por litro) e Valeta em Arcos de Valdevez (160 nanogramas por litro).

Do outro lado do Atlântico, "de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, quase 99% das pessoas nos EUA têm-nos no seu corpo. E quando fizemos a análise da vida selvagem, à escala global, em todos os estudos que revimos havia centenas de tipos diferentes de PFAS que foram detetados em animais”, explica Stoiber, clarificando a dimensão do problema.

“Estamos universalmente expostos - seres humanos, animais e ambiente”. A investigadora especifica que a maior parte da poluição ambiental por PFAS ocorre durante o seu fabrico, quando são aplicados a tecidos ou quando o produto é deitado fora.

Quanto tempo ficam no nosso corpo?

De acordo com Tasha Stoiber, “pode variar entre 5 a 10 anos para alguns dos PFAS de cadeia mais longa" saírem do corpo humano "ou pode variar na ordem de dias a semanas, dependendo do tipo a que se está exposto”.

O problema é que somos expostos continuamente, o que dificulta a diminuição dos níveis de PFAS.

Contudo, “se houver redução da exposição, pode haver uma diminuição da acumulação nos nossos corpos, mas isso vai levar tempo”, indica a investigadora.

“As coisas não acontecem rapidamente, acontecem ao longo de anos, por vezes décadas.”

De que forma são nocivos para os humanos?

Os PFAS nos produtos de uso diário infiltram-se no nosso ambiente durante a produção, utilização e eliminação, contaminando a água, ar e alimentos. E não são um problema exclusivo da Europa ou dos EUA, afetam também economias emergentes como a Ásia. Estão em todo o lado, desde a água da chuva ao gelo do Ártico.

Ninguém está imune. Numa campanha de sensibilização sobre os perigos da exposição a estes químicos, o Gabinete Europeu do Ambiente e a ChemSec – uma organização sem fins lucrativos – realizaram análises ao sangue de vários políticos da União Europeia para testar a presença de diferentes PFAS. Todos apresentaram resultados positivos. Cinco dos políticos testados apresentaram até valores que ultrapassam os limites de segurança. Alguns dos PFAS encontrados nos decisores políticos já foram proibidos – o PFOA e o PFOS.

Temos estudos em seres humanos que demonstraram exatamente esta ligação ao cancro dos rins, ao cancro dos testículos ou ao cancro do fígado. Por isso, estamos preocupados com o seu potencial carcinogénico”

“Quase todos temos estes químicos no nosso corpo. Outra razão pela qual estamos tão preocupados e queremos reduzir quaisquer exposições adicionais é o facto de os níveis que se encontram nos nossos corpos já estarem provavelmente relacionados com algum tipo de efeito na saúde, especialmente no sistema imunitário, que é muito, muito sensível à exposição aos PFAS”, sublinha Tasha Stoiber.

O custo financeiro da exposição aos PFAS na saúde pública na Europa varia entre 52 e 84 mil milhões de euros por ano, segundo um estudo recente (Conselho de Ministros Nórdico, 2019) que relaciona os impactos na saúde com a exposição a estas substâncias. O valor poderá, porém, estar subestimado, uma vez que apenas um número limitado de efeitos na saúde foi incluído nas estimativas.

Tasha Stoiber explica ainda que estes químicos estão “associados a vários tipos de cancro”.

“Temos estudos em seres humanos que demonstraram exatamente esta ligação ao cancro dos rins, ao cancro dos testículos ou ao cancro do fígado. Por isso, estamos preocupados com o seu potencial carcinogénico. Afetam as hormonas da tiroide, podem reduzir a nossa resposta imunitária e a nossa capacidade de produzir anticorpos em resposta a vacinas. Têm sido associados a efeitos reprodutivos, pressão arterial elevada, baixo peso à nascença e não há um sistema no corpo que não seja afetado por estes químicos”, pormenoriza.