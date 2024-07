Juan é cego de nascença e viaja pelo mundo para documentar sons da natureza

Juan consegue identificar um pássaro pelo som e aprendeu grande parte do que sabe sozinho. “O segredo é estudar muito, muita disciplina, não é fácil. Muitas pessoas pensam que é um dom de Deus ou algo assim, mas na verdade não, é muito estudo, é muito treino, muita prática. E todo o mundo pode fazê-lo, não é por eu ser cego que consigo ouvir melhor do que os outros, todo o mundo consegue fazê-lo”, conta.

Já passou pelo Uruguai, Brasil, Argentina, Equador, Colômbia, México, Estados Unidos, Senegal, África e Antártida para documentar os sons da natureza. Grande parte das recolhas do sul-americano são sons de pássaros. “Não sei quantas espécies já gravei até hoje, mas faço publicações com isso no Spotify. Faço também colaborações com o Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell [em Nova Iorque] para as aplicações que eles têm de observação de aves”

A última viagem que fez foi para o México, onde gravou pela primeira vez o som de baleias.