"A palavra escrita sempre foi um refúgio". Entrevista a Victor Vidal, vencedor do Prémio Leya

Em relação à Língua Portuguesa, a forma como a trabalha, o que é que lhe interessa explorar?

O que me interessa explorar é conseguir captar emoções e sentimentos através da palavra. Às vezes, eu passo horas confecionando uma única frase para tentando buscar a palavra certa que vá ao ponto exato daquela emoção. Então, o que me interessa, além de criar histórias com reviravoltas com personagens interessantes, é tentar explorar o lado emocional das narrativas e alcançar os sentimentos. É o que mais me interessa.

Olhando para o Prémio Leya há já outros escritores brasileiros que o venceram. É o caso de Itamar Vieira Júnior que acabou, com Torto Arado, a ser um fenómeno. Isso, a si, deu-lhe uma espécie de guião para se candidatar a este prémio?

Com certeza. Eu já conhecia o Prémio Leya antes do Itamar vencer e se tornar uma grande estrela. Mas certamente a vitória dele, e o significado que o livro dele teve para mim e para todos nós brasileiros, foi muito importante. Tendo nós vindo de lugares tão diferentes, eu consegui olhar para o livro dele e me reconhecer. Isso foi fundamental na hora de fazer a inscrição ao prémio.

E o seu Brasil, como é que está o país neste momento, depois da saída de Bolsonaro?

O ambiente no Brasil melhorou muito com as últimas eleições, os ânimos melhoraram muito. A situação continua na saúde e educação muito precária. Mas essa mudança das últimas eleições, foi fundamental para a nossa autoestima, principalmente para autoestima dos artistas.

Conseguiram ver mais espaços e mais incentivo. Então, eu vejo como um ambiente que está voltando a sentir que se pode sonhar. Nos últimos anos passamos por momentos muito difíceis e era difícil imaginar que a gente poderia crescer, sonhar e encontrar soluções. E esse sentimento está voltando.