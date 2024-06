Proteger o património cultural em tempos de guerra. Na Ucrânia, mais de 400 edifícios culturais já foram danificados

Quando se pensa em guerra, é automático pensar nas vidas perdidas e na destruição do território, mas 852 dias depois do início do conflito na Ucrânia já mais de 400 edifícios culturais foram danificados.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), desde 24 de fevereiro de 2022 foram total ou parcialmente destruídos 137 espaços religiosos, 31 museus, 27 monumentos, 15 bibliotecas, um arquivo e 201 edifícios de interesse histórico ou artístico. A região de Donetsk foi a mais afetada.

“É bastante claro para nós que esta guerra se trata de um genocídio e que o património cultural é um dos alvos, porque os russos pensam em destruir os ucranianos não só fisicamente, mas também cultural e espiritualmente”, diz Ihor Poshyvailo, diretor do Maidan Museum, em Kiev, durante a GLEX Summit, Cimeira Mundial de Exploradores, que decorreu nos Açores.

“Quando começou a agressão em grande escala, muitos dos meus colegas de museus, arquivos, bibliotecas, centros culturais não sabiam o que fazer. Como proteger os edifícios, o pessoal, as colecções? O que deviam fazer primeiro: proteger vidas humanas ou proteger o país? Evacuarem-se a si próprios ou evacuar os valores culturais?”, recorda.



Nesta situação, em conjunto com organizações não-governamentais, Ihor Poshyvailo lançou a chamada Heritage Emergency Response Initiative (HERI) - em português, Iniciativa de Respostas de Emergência para Património.

Em poucas semanas, e com apoio internacional, começaram por evacuar coleções e fornecer às instituições e museus materiais para embalar os objetos de arte.

“Não foi fácil, especialmente nos primeiros meses. Por vezes, havia alguns territórios encerrados devido a ações militares. Tentámos encontrar apoios e coordenamos as nossas atividades com outros voluntários que se dedicavam à ajuda humanitária”, explicou.