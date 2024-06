Proteger o património cultural em tempos de guerra. Na Ucrânia, mais de 400 edifícios culturais já foram danificados

À Renascença, Ihor Poshyvailo conta que, em maio de 2022, quatro meses depois do início do conflito, “uma das jovens voluntárias, de 19 anos, foi para Chernihiv, com mais cinco carrinhas humanitárias. O objetivo era transportar um gerador elétrico para um museu que acolhia habitantes locais e tentar salvar a coleção do museu. Cerca de 100 pessoas estavam na cave do museu para se protegerem. Na tentativa de transportar esse gerador, perto de Chernihiv, essas cinco carrinhas foram atacadas pela artilharia russa e essa jovem, tal como quem lá estava, morreu.”

“A proteção do património cultural em tempo de guerra pode ser perigoso e os custos são bastante elevados”, acrescentou.

Além da conservação das coleções, esta iniciativa procura documentar os “crimes contra a cultura” através de expedições no terreno aos territórios ocupados da Ucrânia, e da documentação de edifícios e coleções danificadas através de fotogrametria 3D. A digitalização a laser dos edifícios danificados permite “preparar para uma posterior reconstrução”. “Tudo para contar a história. Não apenas através de fotografias, mas através de objectos que ainda guardam essa memória e energia”, esclareceu.

Além disso, organizam exposições onde expõem elementos de edifícios históricos e obras de arte danificadas como forma de “poder contar a história desta guerra através da arte”.