Os ciganos fazem parte da História de Portugal?

Escreve na sua tese que os relatos sobre a comunidade cigana que eram feitos pelos inquisidores eram mais ricos e diversos por comparação a outras descrições existentes. Pode dar alguns exemplos?

Algumas das fontes que utilizei no meu trabalho foram os processos da Inquisição, ou seja, casos de ciganos e ciganas que foram presos pelos mais variados motivos. Os inquisidores faziam sempre perguntas sobre a vida das pessoas, fossem elas ciganas ou não, sobre com quem viviam, onde viviam, com quem se relacionavam, por onde se deslocavam.

Lembra-se de algum relato em particular?

Sim, há um relato muito particular de um homem que se chamava José Correia, que foi preso em Coimbra, na década de 60, do século XVIII. Era cigano e tinha uma vida completamente sedentária. Vivia em Santa Comba Dão. O seu processo dá a entender que uma das suas filhas se casou com um homem que não era cigano. Tinha relações muito profundas até de natureza económica com os vizinhos. A sua vida, em todos estes pequenos pormenores, parecia quase uma impossibilidade, quando lemos o que estabelecia a legislação contra os ciganos por esta altura. Este processo do José Correia é muito interessante, porque envolvia outros ciganos que viviam uma vida mais próxima daquilo que nós assumiríamos como o estereótipo [sobre esta comunidade]. Tinham uma vida mais nómada, muito mais endogâmica. A realidade é muito mais complexa do que à primeira vista as coisas podem parecer, e eu acho que os textos da Inquisição permitem-nos perceber essa complexidade de uma maneira mais detalhada. É muito interessante a forma como os estereótipos se foram construindo.

Na atualidade são comunidades muito associadas, por exemplo, ao Rendimento Social de Inserção…

Na Época Moderna, os estereótipos não assentavam na questão dos apoios sociais, mas havia outros que, desde muito cedo, se estruturaram.

Como por exemplo?

Em 1526, há a primeira lei contra os ciganos. Ora, por volta dessa altura, não se sabe muito bem em que data, Gil Vicente publicava o Auto das Ciganas ou Farsa das Ciganas. Estamos nas primeiras décadas da presença cigana em Portugal e estão aí já construídos estereótipos dos ciganos como pessoas muito ruidosas, que enganam os outros, que ludibriam. Há a questão das mulheres como líderes do seu grupo familiar. Neste Auto das Ciganas, que já foi trabalhado por muitos especialistas em Gil Vicente, acho que há uma passagem que não foi ainda totalmente bem valorizada: uma pequena fala em que elas expulsam os seus homens de cena. Depreendemos que os homens eram ciganos. Gil Vicente estava a tentar trazer algo cómico: não era o que se esperava da mulher, no início do século XVI. Ainda assim, esta questão da mulher é uma ideia-chave que perdura. Nesta altura, os estereótipos têm muito a ver com esta questão de serem pessoas que enganam os outros, portanto ladrões. Isso é algo que se cristaliza durante muito tempo na Época Moderna. É difícil perceber exatamente porquê. Tem a ver com uma certa dificuldade de incompreensão. Outra questão é a forma como falavam, o facto de terem uma linguagem diferente da do resto dos portugueses, que era algo que marcava muito a diferença entre eles e nós, digamos assim. O próprio Gil Vicente tentou reproduzir uma certa mistura entre o português e o castelhano, mas, na verdade, sabemos que é mais profundo do que isso: tem a ver com a língua romani, e com as suas variantes na Península Ibérica.