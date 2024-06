Vai ao S. João no Porto? Tudo o que precisa de saber

Ir de carro? Há condicionamentos no trânsito



Os festejos da noite de São João vão obrigar a alguns condicionamentos.

Condicionamentos na Ponte Luís I

As limitações começam durante a noite de sábado, dia 22, devido à montagem do fogo de artifício na Ponte Luís I. A partir das 22h00, o passeio poente do tabuleiro inferior está cortado, pelo que a circulação pedonal apenas se fará no passeio nascente.

Já no dia 23, a partir das 19h, o trânsito no tabuleiro inferior da ponte Luís I vai ser cortado e assim continuará durante a madrugada até estarem concluídas as operações de limpeza e verificadas as condições de segurança.

Também no tabuleiro inferior, entre as 22h30 de domingo e a 01h00 de segunda-feira, a circulação pedonal vai ser cortada e retomada assim que as condições de segurança estejam asseguradas.

No tabuleiro superior, a circulação pedonal vai estar condicionada entre as 14h00 de domingo e as 04h00 de segunda-feira. A circulação do metro vai ser interrompida entre as 23h30 e a 01h00.

Condicionamentos no Centro do Porto

Este ano, os festejos vão decorrer também na zona da Cordoaria e Boavista. Assim, nas ligações ao Palácio de Cristal e à Casa da Música, a circulação automóvel vai estar interdita das 20h00 de dia 23 e até às 08h00 de dia 24.

O trânsito vai estar cortado durante esse período da Avenida Paiva Couceiro, até à rotunda do Freixo, e na marginal até ao cruzamento com a Rua da Restauração.

Condicionamentos na Ponte do Infante

Na Ponte do Infante, o trânsito automóvel será cortado a partir das 19h00. Os transportes públicos estão impedidos de circular na ponte entre as 22h00 e as 03h00.

Condicionamentos de Gaia

Entre as 19h00 do dia 23 e as 08h00 do dia 24, em Gaia, trânsito vai estar interrompido na Avenida Diogo Leite, Avenida Ramos Pinto, Largo Luís I, Rua Rocha Leão, Calçada da Serra, Rua Casino da Ponte, Rua da Fervença e na Rua General Torres (entre o Largo Luís I, a Via da Misericórdia e a Rua Daniel Serrão).