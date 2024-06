Rock in Rio Lisboa: as primeiras horas no novo espaço junto ao Tejo

A mudança de localização – o festival realizou-se sempre no Parque da Bela Vista – traz, segundo Roberta Medina, diretora do Rock in Rio Lisboa, “imensas possibilidades de criar novos conteúdos”.

“Já esse ano, a gente conseguiu aumentar os palcos e, aumentando os palcos, a gente tem uma oferta cultural muito mais alargada, muito mais potente, para oferecer para os nossos fãs”, disse, sublinhando também que o evento passa a ser “um cartão postal de Lisboa, com a ponte linda atrás”.

A diretora do evento diz que o novo espaço traz, ainda, “um avanço em termos de conforto para o público”. “Tem 40% a mais de casas de banho, mais áreas de alimentação e bebida, mais espaço. Estamos usando 30 000 m² a mais para a área interna de público de circulação”, refere.

Roberta Medina espera que estes "dias sejam muito felizes" – a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 15,16, 22 e 23 de junho. "A equipa está muito orgulhosa com esta mudança de casa", sublinha.

Este sábado, dia 15, o cartaz do Rock in Rio Lisboa, que este ano celebra a vigésima edição, inclui, além dos Scorpions, bandas como Xutos e Pontapés, Evanescence e Extreme. Nos restantes dias, irão passar pelo Parque Tejo Ed Sheeran, Jonas Brothers, Ivete Sangalo, James, Doja Cat e Camila Cabello.