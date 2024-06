É hora da guerra pelo trono. "House of the Dragon" estreia segunda temporada esta semana

A Dança dos Dragões

George R.R. Martin escreveu, até agora, cinco volumes principais da narrativa "As Crónicas de Gelo e Fogo". O primeiro, "A Guerra dos Tronos", acabaria por dar nome à adaptação da HBO que imortalizou a saga na consciência coletiva. Ainda faltarão mais dois volumes para completar a história, mas não está fácil - o sexto está a ser escrito desde 2011 e ainda não tem data de lançamento oficial.

Alguns podem pensar que o autor norte-americano anda apenas a procrastinar, porém a realidade é que, ao longo da última década, tem produzido várias obras complementares dentro do mesmo universo literário. São prequelas, livros de referência, entre outros trabalhos que têm como objetivo detalhar e expandir a visão de George R.R. Martin.

É uma prática comum, especialmente em obras de fantasia, que costumam ter séculos de ficção, sociedades míticas e regras mágicas. Por exemplo, J.R.R. Tolkien desenvolveu diversos manuscritos para enriquecer o mundo de "O Senhor dos Anéis", como é o caso de "O Silmarillion".

Em 2018, George R.R. Martin lançou o primeiro volume de "Fogo e Sangue", com o objetivo de retratar toda a história da família Targaryen - a dinastia que usava dragões como animais de estimação e governou Westeros até, precisamente, o início da narrativa de "Guerra dos Tronos". A obra é escrita de forma a simular uma enciclopédia elaborada por cronistas deste universo a tentar retratar e compreender eventos históricos, através de relatos e documentos. Uma espécie de Fernão Lopes de Westeros.

Dentro dos vários contos, há uma secção do livro que cobre o evento denominado de "A Dança dos Dragões". Uma altura de guerra civil, em que a filha mais velha de um rei que acaba de morrer, Rhaenyra Targaryen, tenta lutar pelo trono, que acaba por ser atribuído ao meio-irmão, mais novo, mas homem, Aegon II Targaryen.

As duas fações dividem a família e o resto do reino, provocando um dos conflitos armados mais destrutivo de Westeros. A guerra é um episódio muito importante dentro do passado de "As Crónicas de Gelo e Fogo", pois assinala o princípio da decadência da família Targaryen e leva à extinção dos dragões.

Quando a última temporada de "Guerra dos Tronos" concluiu, a HBO tentou desenvolver, imediatamente, vários projetos para continuar a fazer render uma das séries mais marcantes deste século. Por entre todas as opções exploradas - e não foram poucas - a única que acabou por ser aceite e arrancar em produção foi "House of the Dragon" com o objetivo de retratar "A Dança dos Dragões".