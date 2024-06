Santos Populares: Conheça os concelhos onde é feriado municipal

No mês dos Santos Populares as festas e arraiais acontecem por todo o país. Festividades que celebram a chegada do Verão, com o solistíco, que este ano acontece a 20 de junho. As principais comemorações são nos dias 13, 24 e 29 de junho, dedicados a Santo António, São João e São Pedro, respectivamente.

O Santo António dá início à época das sardinhas e caldo verde. De norte a sul de Portugal, são 14 os concelhos que festejam o tão conhecido "Santo Casamenteiro". Uma semana depois, os balões pelo ar e o som dos martelos ecoam por 31 concelhos portugues que param para celebrar, o São João naquela que é uma das noites mais longas do ano. Para fechar as festas dos Santos Populares, a 29 de junho, 16 concelhos comemoram o São Pedro.