A comédia vencedora, um filme português e o épico de Coppola. Os filmes do Festival de Cannes a ter em conta

Terminou este sábado a 77.ª edição do Festival de Cannes, deixando para trás mais uma lista infindável de recomendações para cinéfilos.

Ao todo, o evento foi palco de 22 estreias mundiais, permitindo o primeiro contacto com várias obras que prometem dar que falar até ao final do ano e marcar as galas de prémios de 2025.

Alguns foram galardoados no final do festival, enquanto outros ficaram de fora das premiações, mas fizeram furor ou criaram polémica. É sempre assim quando o Cinema é celebrado em Cannes.

A Renascença elabora uma cábula para ajudar os espectadores que precisam de saber quais foram os filmes em destaque no Festival de Cannes.

"Anora", de Sean Baker

Começamos pelo vencedor. Sean Baker já tinha dado cartas com filmes como "Tangerine", "The Florida Project" e "Red Rocket" e teve este ano em Cannes o momento de consagração da carreira.

"Anora" é uma comédia dramática que fala de uma stripper jovem que acaba por casar com o filho de um oligarca russo, que está a viver em Nova Iorque.

Uma história de quem vai do submundo até ao topo e que conta com uma interpretação muito elogiada da atriz Mikey Madison, no papel principal.

A vitória do Palme d'Or é a quinta consecutiva da distribuidora Neon, que espera, tal como tem acontecido nos últimos anos, que "Anora" consiga aproveitar o prestígio ganho em Cannes para lutar por estatuetas no próximo ano.