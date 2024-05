Star Wars na Madeira. "Um lugar mágico" onde até o tempo imprevisível deu jeito ao filme

"Permitimos à narrativa abraçar essas possíveis mudanças. Tínhamos dias incríveis, acordávamos no dia seguinte com o céu todo nublado e depois as nuvens desapareciam", descreveu. "Integrámos isso na história. Não foi só uma localização padrão, deu-nos a capacidade de nos adaptarmos com a natureza em vez de ter a natureza a adaptar-se a nós".

O produtor calcula que a Madeira tenha sido palco de um quarto das filmagens. Os seus cenários serão espalhados ao longo dos episódios e não representam apenas um planeta específico.

O mar, que não é algo a que os fãs de Star Wars estejam habituados, dá uma ideia do quão remotos são os sítios onde a ação decorre. "O oceano e o estilo dos locais que escolhemos retratam a solidão e afastamento de certos personagens", disse Damian Anderson.

Há também outros elementos que separam "A Acólita" de outras séries Star Wars, como "O Mandaloriano" e "Andor". Aproxima-se do género suspense de mistério, que começa com uma investigação sobre uma série de crimes, e tem muita ação, incluindo uma nova técnica de luta inédita no cânone.

"Espero que isto lance uma nova era no "franchise" Star Wars, que todos estamos entusiasmados para ver continuar", frisou o produtor.

Anderson disse ser um fã pessoal de Star Wars desde criança, com a trilogia original a ter um impacto emocional profundo na sua vida. Trabalhar neste projeto, que oferece à audiência algo diferente e emotivo sendo fiel ao universo criado por George Lucas, deu-lhe uma nova visão sobre o que é possível fazer como cineasta. "Sinto que nos deu a capacidade de abrir as asas em termos narrativos e sermos mais audaciosos na forma como imaginamos aspetos que nunca foram feitos".

"A Acólita" tem oito episódios e os dois primeiros estreiam-se a 5 de junho, em Portugal, um dia depois de ficar disponível nos Estados Unidos, seguindo-se um por semana.