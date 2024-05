"Baby Reindeer". A comédia negra que fala de stalking e abuso e pode terminar em tribunal

As consequências reais da ficção

É sempre irónico quando fãs de uma obra de arte que alerta e critica certos comportamentos acabam por os repetir. No entanto, é o que está a acontecer neste momento com "Baby Reindeer".

Apesar da minissérie denunciar assédio, incluindo através dos meios digitais, muitas pessoas têm vasculhado a Internet à procura da verdadeira stalker de Richard Gadd e do homem que terá abusado do humorista.

O realizador britânico Sean Foley foi identificado por muitos cibernautas como um suspeito credível, o que levou a que o artista a avançar com uma queixa de difamação.

No final de abril, Richard Gadd negou que Sean Foley seja o seu abusador e pediu para que as pessoas não especulassem sobre a vida de pessoas reais. "Não é esse o propósito da série", referiu.

Mesmo assim, os fãs insistiram. Eventualmente, muitas pessoas identificaram a advogada Fiona Harvey, já acusada de assédio anteriormente por um casal, como a provável stalker de Gadd.

Após muita especulação, Fiona Harvey decidiu dar entrevistas a vários orgãos de comunicação social. A mais marcante foi na televisão, a Piers Morgan, em que, ao longo de quase uma hora, refere que nunca viu a série, desmente vários acontecimentos da série e diz que vai avançar com um processo em tribunal contra a Netflix.

Os internautas não ficaram convencidos, apontando incongruências às declarações de Fiona Harvey e comparando a sua linguagem e postura agressivas na entrevista com a da personagem em "Baby Reindeer". Mais tarde, a própria admitiu sentir-se "usada" por Piers Morgan, depois de ter sido convencida a participar no programa em troco de 250 libras (291,78 euros).

Segundo a BBC, a série pode estar legalmente exposta, porque, ao contrário de usar os habituais esclarecimentos de que a ficção "é baseada numa história verídica", "Baby Reindeer" começa com uma mensagem que diz apenas: "Isto é uma história verdadeira".

Desta forma, um caso de difamação pode ter mais credibilidade, se ficar provado que um espectador que veja a série possa estabelecer ligações diretas entre a personagem Martha e Fiona Harvey, mesmo que Richard Gadd tenha dito por várias vezes que exagerou e inventou certos aspetos da narrativa, para efeitos dramáticos.

O Reino Unido, em particular, tem regras muito rigorosas no que toca a retratar pessoas reais, através de personagens fictícias, muitas vezes exigindo que as produtoras contactem e avisem as mesmas da forma como serão apresentadas no resultado final. E, apesar das produções Netflix terem, até agora, estado fora desse debate, esta caso pode mudar o paradigma.

Por sua vez, numa entrevista recente ao "The Hollywood Reporter", Richard Gadd voltou a apelar aos fãs para não tentarem desvendar a identidade das personagens de "Baby Reindeer": "Se quisesse que as pessoas reais fossem encontradas, teria feito um documentário", apontou.