Eurovisão. Conheça todas as músicas que vão à final na Suécia

As casas de apostas colocam a música da Croácia como favorita , à frente da polémica participação de Israel e do representante da Suíça.

Já é conhecida a ordem de atuação na grande final da Eurovisão. Enquanto Portugal vai atuar na 18.ª posição, a noite começa com a atuação da Suécia.

Ficaram apurados na primeira semifinal Portugal, Sérvia, Eslovénia, Ucrânia, Lituânia, Finlândia, Chipre, Croácia, Irlanda e Luxemburgo . A estes países junta-se o país anfitrião e ainda os "Big Five" : França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália.

Letónia, Áustria, Países Baixos, Noruega, Israel, Grécia, Estónia, Suíça, Geórgia e Arménia foram os dez países apurados na segunda semifinal da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. De fora ficou a Bélgica, a Dinamarca, Malta, Albânia, República Checa e São Marino.