Traições, filhos secretos e pedofilia. A cronologia do “beef” entre Drake e Kendrick Lamar

Em agosto de 2013, Kendrick surge na música de Big Sean “Control” a falar de vários artistas, como J. Cole, Meek Mill, Pusha T ou A$AP Rocky. Mais tarde, o rapper de Compton, em Los Angeles, admitiu que a música se referiu a mais artistas, entre eles Drake.

Não se sentindo atacado na altura, em resposta à Billboard, Drake avisou que se Kendrick “o assassinasse, se poderia revisitar o assunto”.

O início do “beef”

As coisas acalmaram nos 10 anos seguintes, até Drake ter lançado uma música com J. Cole no final do ano passado. Em “First Person Shooter”, no oitavo álbum de Drake, J. Cole fala num “big three” - os três maiores - do rap, referindo-se a si mesmo, Drake e Kendrick Lamar.

“We the big three like we started a league, but right now, I feel like Muhammad Ali” - “Nós os três grandes começámos uma liga, mas neste momento sinto-me o Muhammad Ali", como analisa a publicação norte-americana Vulture.