A noite da Met Gala juntou os famosos num jardim em que as flores e o tempo foram as estrelas

É uma das noites mais esperadas do ano no que toca ao mundo da moda.

A passadeira 'vermelha' — este ano verde e bege — da Met Gala 2024, que decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, foi ocupada pelas grandes celebridades que se vestiram de acordo com a indumentária pedida: The Garden of Time (O Jardim do Tempo).



Este dress code foi inspirado num conto distópico do escritor de ficção científica J. G. Ballard, um conde que, para afastar uma multidão enfurecida que se aproximava do seu castelo, cortou uma rosa do seu jardim para desacelerar o tempo até não restarem mais flores.



O evento de arrecadação de fundos, que acontece na primeira segunda-feira de maio, marca a abertura da exposição do The Costume Institute, intitulada este ano como Sleeping Beauties: Reawakening Fashion ("Belas Adormecidas, o Despertar da Moda").

Entre os looks, viu-se um pouco de tudo: flores (muitas), areias do tempo, ramos, borboletas e claro, as transparências e os brilhos.

Percorra a galeria abaixo para ver os looks que marcaram a Met Gala deste ano.