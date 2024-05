José Luís Peixoto: É “visível” na Feira do Buenos Aires o período difícil que a Argentina atravessa

Estamos no pavilhão de Lisboa, ao pé da livraria, onde estão muitos livros, alguns também teus. Tens leitores aqui? As pessoas vêm pedir autógrafos? Já te conhecem?

Sim, como já cá estive noutras ocasiões, tenho até esse gosto de encontrar pessoas com quem tenho repetido algum contato. À medida que os livros vão sendo publicados por aqui há também algumas pessoas de origem portuguesa.

Há uma emigração a partir de Portugal que já é um pouco antiga, mas que ainda tem algumas pessoas que têm essas ligações. Sinto que nós, como portugueses, aqui sempre encontramos vínculos, e ao mesmo tempo, como escritor, também sinto que aqui é um lugar em que me sinto entendido, naquilo que digo, nas referências, na forma de as pessoas lidarem até com as emoções e com o mundo.

Estiveste aqui na feira a apresentar um livro onde participas. Que livro é esse que junta desenho e texto?

Tivemos uma conversa sobre o livro "Sketch Tour Portugal Reload" que envolveu 12 escritores portugueses. Eu fui um deles. Fomos a várias regiões de Portugal acompanhados, ou a acompanhar, talvez seja melhor dizer assim os Urban Sketchers, ou seja, desenhadores que desenham no próprio lugar.

A proposta era também escrever e retratar por palavras os lugares. A mim calhou-me o Alto Alentejo, uma zona que não me é estranha, é a minha região Natal e foi realmente fantástico ter a oportunidade de ir com esses desenhadores e até mostrar-lhes um pouco e partilhar com eles aqueles dias ali.

Agora existe este resultado que é este livro que desde Norte a Sul de Portugal continental e passando pelas ilhas acaba por ser uma forma também de mostrar Portugal, neste caso aqui na Argentina.

Como é que no meio de tudo isto, um escritor faz o seu trabalho? Ao que sei estarás a terminar um livro, como é que no meio de uma feira se consegue ter lugar para a escrita?

Tem de se encontrar alguma disciplina para organizar as ideias. Organizar o tempo para também não perder o fio à meada, como costumamos dizer e manter essa linha narrativa que acaba por ser aquela que depois forma um romance, que é o que eu estou a escrever neste momento.

Na verdade, à medida que me vou aproximando do fim, cada página é um passo que me deixa contente e até às vezes, numa vida um pouco fragmentada e com uma sequência mais ou menos entrecortada, ter um romance para escrever, e ter alguma coisa assim que exige essa continuidade, até é um pouco estruturante.