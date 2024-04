Fotojornalista Mário Cruz retratou "funcionários públicos que não tinham casa para viver"

“Roof” – a palavra inglesa que quer dizer teto – é o título da exposição de fotografia que abre ao público a 27 de abril, em Lisboa, e que pretende retratar a vida daqueles que ficam fora das estatísticas.

Da autoria do fotojornalista Mário Cruz, a exposição, que vai estar patente no Antigo Recolhimento das Merceeiras da Santa Casa da Misericórdia, na Rua Augusto Rosa, junto à Sé, mostra os rostos, e as condições, em que vivem aqueles que se debatem com a crise na habitação.



O fotógrafo começou este trabalho nas ruas de Lisboa, no tempo da troika, mas nunca mais deixou de retratar esta realidade até aos dias de hoje. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Mário Cruz conta que começou a documentar a crise na habitação em 2013, mas depois foi regressando ao terreno.



Retrata “as pessoas que não têm casa para viver e acabam por criar uma casa em locais abandonados, como edifícios devolutos, vilas típicas lisboetas que estão ao abandono ou outros edifícios onde não imaginamos que as pessoas utilizam para ter um teto”.



Com dois prémios da World Press Photo, Mário Cruz quer com esta exposição lançar um “alerta” para a crise na habitação, um dos direitos consagrados na Constituição Portuguesa, sobretudo no ano em que se celebram 50 anos da revolução do 25 de Abril de 1974.



“Acho que realmente é muito importante celebrar, mas também devíamos usar este aniversário para refletir. Estamos a falar do direito à habitação, mas a verdade é que não foi conquistado por todos, sobretudo de forma igual”, refere o fotógrafo que nas ruas se confrontou com diferentes realidades.